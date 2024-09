Vegansk mad fik italienske hjemløse til at true med at ‘vende tilbage til gaden’

Når man tænker på den italienske by Bologna, så er det svært ikke også at tænke på ragù alla bolognese, den guddommelige ret vi i daglig tale kender som ‘bolo’, bolognese eller blot kødsovs. Uanset hvad man kalder det, så indeholder en god bolognese masser af kød, og byens indbyggere er med rette stolte af deres berømte kødsovs.

Og for nylig lærte en berømt italiensk tv-kok på den hårde måde, at man ikke skal pille ved bolognesernes kød. Da Simone Salvini blev bedt om at hjælpe et lokalt suppekøkken med at gøre menuen mere sund, besluttede han sig for at droppe kødet og i stedet servere vegansk mad. Betænksomt af ham, ikke?

Men gode intentioner kan sommetider give bagslag. Nogle af de hjemløse var mildest talt ikke imponerede. Da de blev præsenteret for den kødfri menu, truede de med at “vende tilbage til gaden”, hvis ikke kødet fandt vej tilbage til suppekøkkenets menu.

Salvini startede som frivillig med at servere frokost, og det er planen, at han skal vende tilbage hver onsdag i den nærmeste fremtid, med mindre han bliver jagtet ud af byen inden da.

“Mit personale og jeg selv forsøgte efter bedste evne at sammensætte et udvalg af sunde og økologiske grøntsager,” udtalte Salvini til Corriere della Sera. Nogle af de spisende fortalte Salvini, at de var nødt til at spise kød, og at de ville vende tilbage til gaden, hvis den veganske menu fortsatte.

Alessandro Caspoli, der er munk og bestyrer af suppekøkkenet, udtalte ifølge The Local at mytteriet ikke var så omfattende, som det først blev rapporteret. Han bemærkede ved samme lejlighed, at suppekøkkenet serverede kød resten af ugens dage.

Men Salvini har endnu ikke opgivet sit forehavende, og han håber på, at han kan overbevise nogle af de dedikerede kødædere, der truede med at gå på gaden. Han har i hvert fald besluttet sig for at foretage nogle ændringer i forhold til grøntsagsfadæsen. Han har tænkt sig at bruge grøntsagerne til eksempelvis vegetarkødboller og pølser.

“Jeg byder kritikken velkommen,” udtalte Salvini. “Men ikke alle var lige utilfredse med maden i sidste uge. Nogle af de spisende kom endda hen til mig bagefter for at trykke mig i hånden. Det var meget tilfredstillende.”

Den 9. maj skal Salvini i samarbejde med med den trestjernede Michelinkok Massimo Bottura sammensætte en middag til ære for byens hjemløs og flygtninge. Det vides endnu ikke hvad menuen kommer til at bestå af, men vi har på fornemmelsen, at der ikke udelukkende vil blive serveret kål.