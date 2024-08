Ekstremt chillede billeder af Californiens surfere

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I de to første årtier af hendes liv boede fotograf Sage Burgess på landet i Montana, selvom hendes evne til at indfange essensen af surfkulturen kunne tyde på, at hun har boet i Californien hele sit liv.

“Jeg voksede op i en lille flække,” fortæller den 29-årige kvinde, om dengang hun boede i byen Florence. “Der var ét lyskryds i byen, og min far byggede vores hus langs med en hullet grusvej i skoven. Vi havde ikke kabel-TV, og jeg brugte aldrig internettet til andet end, når jeg skulle lave opgaver i skolen.”

Burgess begyndte første at tage sine evner som fotograf seriøst, da hun begyndte på college. Da hun var yngre, tog hun en masse billeder i sin baghave, men hun havde aldrig tænkt på det som en kunstnerisk levevej. “En af mine venner fra college gav mig et kamera, og bad mig fotografere ham, mens han han sejlede i kajak på en flodbølge i Missoula i Montana, hvor vi gik i skole,” siger hun. “Det var vinter, og jeg kan huske, hvordan sollyset blev reflekteret på isen, sneen og vandet. Det var så smukt, og jeg var opsat på at fange både, hvordan det så ud, og hvordan det føltes at være der lige på det tidspunkt.”

Kort tid efter fandt nogle af hendes venner ud af, at man kunne surfe på de stillestående flodbølger. Selvom hun ikke selv surferede, tog hun med og fotograferede sine venner og deres omgivelser. Selvom de var hundredevis af kilometer fra kysten, formåede hende og hendes venner at etablere deres egen surfkultur i Missoula.

“Hvis man surfer jævnligt, så bliver det til en livsstil, lige meget hvor man bor,” siger hun. Efterhånden som hendes passion for surfing voksede, opdagede Burgess, at landområderne i Montana æstetisk mindede mere om Sydcaliforniens varierede geografi, end man umiddelbart skulle tro. Fra den jordagtige farvepalet til det gyldne eftermiddagslys.

“Jeg blev altid tvunget til at tage på lange vandreture og camping med mine forældre,” fortæller hun. Det var oplevelser, der virkelig påvirkede hendes tilgang til kunst. “Jeg elsker at tage surf-billeder, for man skal ikke bare fange naturen, mens også aktivitet, bevægelse og sportens helt særlige stil.”

En anden lighed mellem Californiens surfkultur og livet i Montana, er behovet for at tilpasse sig de omstændigheder, som naturen udsætter en for. “Når man er ude at surfe, skal man også tit holde elementernes rasen ud,” forklarer Burgess. “Vintrene i Montana er meget lange og kolde, så det har hærdet mig en del.”

Da hun blev færdig på college, tog Burgess for første gang til Californien, og besluttede sig for at flytte dertil. Kort efter blev hun praktikant hos foto-redaktøren for Surfer Magazine, Grant Ellis, som hjalp hende med at udvikle og forfine hendes værker. Siden har hun taget billeder af de bedste surfere i verden, såsom Dane Gudauskas, Carlos Munoz, Alex Knost og Christian Fletcher. Hendes foretrukne motiv er hendes kæreste, Tyler Warren, som er en anerkendt surfboard-mager.

“Nogle af de bedste surfere bor i Sydcalifornien, så de er i vandet, når jeg tager billeder,” siger hun. “Surfmiljøet er én stor familie, så jeg kender folks ansigter, og de har det helt fint med, at jeg tager billeder af dem, hvis bare jeg spørger først. Men jeg foretrækker, at mine billeder opstår på en organisk måde, så det handler meget om at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og være lidt heldig.”

Selvom der er ekstremt mange fotografer i området, som tager billeder af surfere, så har Burgess fundet en måde at skille sig ud på. “Man er nødt til at tage billeder på en måde, der føles rigtig for én selv,” siger hun. “Jeg prøver bare at lave nogle projekter, som jeg er stolt af, og det tager lang tid. Fotografi er en kunstform – hvis det er godt, og folk kan lide det, skal det nok skille sig ud.”

Se flere af Burgess’ billeder herunder.

Tyler Warren

Calvin Harris

Alex Knost

Alex Knost og Daniella Murphy

Torren Martyn

Tyler Warren

Tyler Warren

Alex Knost