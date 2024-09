Ekstremt hardcore kat overlever at fryse til is og tø op igen

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

Næste gang du bekymrer over, om din lokale gadekat overlever vinterkulden, så husk lige på, at katte er uovervindelige. De er verdensmestre i at overleve – de finder altid et varmt sted at sove og spiser alt fra affald til madrester, du glemmer på gaden, og så er de helt ligeglade med alting. Faktisk er katte åbenbart så seje, at de kan overleve at blive frosset helt ned under arktiske vejrforhold.

Ifølge ABC News fandt man den 31. januar, lige da polarkulden ramte USA, en kat ved navn Fluffy, som var nærmest helt frosset til is. Fluffys ejere bor i Kalispill i Montana, hvor der i januar faldt over 38 centimeter sne, og temperaturen lå under 17 minusgrader. Fluffy blev med det samme kørt til dyrehospitalet i Kalispell, hvor dyrlægen Jevon Clark forsøgte at tage hendes temperatur, hvilket viste sig at være umuligt, fordi den var for lav til at registrere på et termometer. Fluffy blev omgående indlagt.

”Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg har været dyrlæge i 24 år, og hun var helt dækket af is over hele kroppen,” siger Clark til KULR8.

”Hun var helt tilfrossen,” siger klinikkens leder Andrea Dutter til CNN.

På mirakuløs vis havde dyrlægerne held med at tø Fluffy op igen, og hun har det eftersigende godt. Ved hjælp af varmt vand, en føntørrer og en opvarmet kennel lykkedes det at redde Fluffys liv.

Ejerne ved ikke, hvordan Fluffy blev fanget i en snedrive, men det kan have noget at gøre med, at hun i forvejen led af en skade. Ifølge CNN er hun en udendørskat, som ejerne fik med, da de flyttede ind – men måske skal de lige overveje at holde Fluffy indendørs fremover.