Ekstremt smukke mennesker fortæller, hvordan det er at være så pisse lækker

For ikke så længe siden stod jeg på en rooftop-bar i Lissabon. Jeg var solbrændt og havde sand i håret efter en dag på stranden. Jeg så mig omkring, og da gik det op for mig, at alle andre på baren var latterligt smukke. Hver eneste person var betagende og stilfulde udover alle grænser, og den fysiske perfektion virkede som det mest naturlige i verden for de her mennesker.

Da jeg stod der omringet af lækre mennesker, som alle sammen lignede “efter”-billedet, hvor jeg var “før”, kom jeg til at tænke på, hvordan det må være at være så ekstremt tiltalende. Ved smukke mennesker hele tiden godt, hvor smukke de er? Bliver de nogensinde trætte af at få positive kommentarer omkring deres udseende? Hvor mange af deres drinks betaler de egentlig selv for, når de er i byen?

I jagten på svar søgte jeg hjælp på de sociale medier, hvor jeg bad mine venner om at pege mig i retning af de smukkeste mennesker, de kendte. På den måde kom jeg i kontakt med de seks skønheder herunder. De hjalp mig til at forstå, hvordan livet er, når ens ansigt er så smukt, at det kunne søsætte tusind skibe.

Billie*, 28

Foto udlånt af Billie

VICE: Hej Billie, du er godt nok lækker.

Billie: Ja, det ved jeg godt. Men virkeligheden er, at ligesom alle andre, er der masser af ting, jeg ville forandre ved mig selv. Jeg ved godt, at jeg ikke burde tænke sådan – jeg burde bare være taknemmelig for, hvordan jeg ser ud. Men det er selvfølgelig rigtigt, at der er mange fordele ved at se godt ud. Jeg arbejder som tjener, og jeg får tit virkelig mange drikkepenge eller får gratis drinks af fyre.

Bliver dine venner nogle gange jaloux over, hvor meget opmærksomhed du får?

Ja, det indtryk får jeg nogle gange. Så jeg har altid dårlig samvittighed, når vi er i byen, og mændene snakker med mig, men ignorerer mine veninder. Jeg prøver altid bare at afvise den slags fyre. Det sker også, at jeg fortæller mine venner, at de ser godt ud, og så tror de ikke på det.

Er det rigtigt, at man bliver taget mindre seriøst, fordi folk ikke forventer, at du har noget at rykke med?

Helt sikkert. Når mænd forsøger at falde i snak med mig, snakker de mest om, hvor smuk jeg er i stedet for at spørge, hvad jeg interesserer mig for. Det er altid det samme – når man ser godt ud, bliver man kun bedømt på sit udseende. Folk glemmer nogle gange, at der ligger en personlighed nedenunder.

Emil, 32

Foto udlånt af Emil

VICE: Tror du, livet er lettere, når man er vildt lækker?

Emil: Ja, forskning har vist, at fysisk attraktive mennesker generelt er mere vellidte. Men på den anden side går folk automatisk ud fra, at jeg er arrogant. De siger, at de ikke kan regne mig ud, fordi jeg er ret socialt akavet, og de tænker, at når jeg ser ud som jeg gør, burde jeg have mere selvtillid.

Har du nogensinde oplevet, at folk omkring dig bliver nervøse i dit selskab, på grund af dit udseende?

Jeg havde engang en kollega, som pludselig tabte ting – tallerkener, kopper, kuglepenne – når jeg var i nærheden.

Hvornår gik det op for dig, at du er en flot mand?

Min mor sagde altid, at jeg var pæn, men det siger alle mødre om deres sønner, så det tog jeg ikke seriøst. Jeg havde arbejdet et helt år som model, før jeg selv begyndte at tro på det. Men det er ikke noget, jeg går og tænker over – for mig er det hverdag at pigerne smiler til mig på gaden. Det er måske ikke så normalt, men det er det eneste, jeg kender til.

Får du mange ting gratis?

Nej, desværre ikke. Det lyder nok sexistisk, men jeg tror generelt, at kvinder er bedre til at flirte sig til gratis ting.

Nina, 23

Foto udlånt af Nina

VICE: Tror du lækre mennesker generelt er gladere?

Nina: Det kan være en klar fordel, at se godt ud. Jeg har for eksempel aldrig været til en rigtig jobsamtale. Jeg plejer bare at have en uformel samtale med folk, og så tilbyder de mig et job. Jeg kan også nemmere slippe afsted med ting end andre. Hvis jeg ikke opfører mig ordentligt på klubben, og står på baren, eller selv hælder øl op i mit glas, så bliver jeg aldrig smidt ud. Folk er altid virkelig søde overfor mig – jeg skal ikke gøre særlig meget for at få nye venner.

Vil du så mene, at du har meget selvtillid?

Nej, ikke rigtig. Jeg ved godt, at jeg er lækker, men det er jo ikke sådan, så jeg står og kigger mig i spejlet hele dagen. Nogle gange vågner jeg op efter en dårlig nats søvn og synes, at jeg ligner lort.

Men alligevel, resten af os ville gøre hvad som helst, for at se ud som du gør på en dårlig dag.

Jeg synes ikke, jeg er fuldstændig overdrevet smuk. Jeg arbejdede tidligere som model, men det var faktisk ikke rart, for branchen er så overfladisk. Der er ikke kun fordele ved at være pæn. Folk er tit intimiderede af en eller går ud fra, at man er arrogant.

Peter, 37

Foto af Nina Flore Hernandez

VICE: Er du bange for at miste din skønhed, når du bliver ældre?

Peter: Ja, helt sikkert. Jeg plejede at være professionel danser, så mit udseende har altid spillet en rolle i min karriere. Når man er ung og smuk, er alting inde for rækkevidde. Efterhånden som man bliver ældre, ender den slags sig.

Har du nogensinde udnyttet, at du er hot?

Jeg kan godt være ret charmerende, hvis jeg vil opnå noget. Bare som eksempel, var en af mine venner nomineret som årets mand til magasinet GQ’s prisuddeling. Han vandt ikke, så for at trøste ham valgte ham og jeg at bruge vores udseende og vores charme til at overbevise pigen, der stod for at uddele goodie bags om, at hun skulle give os ti poser, vi kunne tage med hjem.

Er der tit kvinder der spørger om du vil på date?

Ja, det sker ret tit. Men jeg tror også, det har noget at gøre med, at jeg optræder. Folk komme hen til mig, og går næsten ud fra, at jeg kender dem, fordi de har set mig på scenen. Det kan godt være lidt mærkeligt.

Luca, 21

Foto af Isabella Rosa

VICE: Hvor fedt er det at være så smuk?

Luca: Det er ikke altid lige sjovt – det er tit, at folk bare stirrer på mig, og så bliver jeg vildt utilpas. Og de elsker at gå ud fra, at jeg er virkelig dum.

Kommer tilfældige mennesker nogle gange hen til dig, kun for at give dig et kompliment?

Ja, det hænder. Jeg får tit komplimenter omkring mine fregner eller mit hår – det er selvfølgelig dejligt, men det bliver også lidt trættende. Det ville være dejligt, hvis folk også spurgte ind til mit job eller mine interesserer engang imellem.

Kan du få hvem som helst med hjem i seng?

Jeg klager ikke. Nogle gange har jeg bare lyst til sex, ligesom alle andre. Men på et tidspunkt bliver engangsknald også lidt meningsløse. Og når folk, jeg ikke tænder på, lægger an på mig, bliver jeg nødt til at afvise dem. Det er aldrig sjovt.

Hvis jeg var ekstremt lækker, tror jeg, at jeg ville have det for fedt over alle de gratis ting – alle de ting, som PR-folk sender, fordi de gerne vil have at deres produkt bliver set sammen med en.

Ja, klart. Det er også en dejlig sidegevinst. Jeg får gratis tøj og andre produkter tilsendt, og så lægger jeg et billede på min Instagram.

Dyllan, 21

Foto af Darnell Rosary

VICE: Tror du, livet er lettere, når man ser godt ud?

Dyllan: Nej, livet er hårdt lige meget hvad. Jeg tror ærlig talt ikke, det har nogen betydning, om man er lækker i sidste ende.

Så du er ikke bange for at dit liv vil blive sværere, når du bliver ældre, og ikke ser lige så flot ud?

Næh, ikke rigtig. Jeg er egentlig heller ikke bange for at miste min skønhed, for som man siger, så går sort aldrig af mode, vel? Udover at blive klippet engang imellem gør jeg ikke meget for mit udseende, og det tror jeg ikke ændrer sig i den nærmeste fremtid.

Er folk mindre interesseret i din personlighed, når de har set dit smukke ansigt?

Ja, og det irriterer mig lidt. Der er mange, der ikke tror, at jeg har noget mellem ørerne. De bliver helt overraskede, når jeg fortæller dem, at jeg klarer mig rigtig godt i skolen.

*Billies navn er blevet ændret i artiklen på hendes opfordring.