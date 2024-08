For et par uger siden, havde Louis Valuta og Emil Stabil premiere på deres nye single, “DENDER”, her på Noisey. I den forbindelse satte vi de to rappere ned til en snak. Det resulterede i et vanvittigt og hæsblæsende afsnit af Back and Forth, hvor de to trap-virtuoser diskuterer alt fra kokain i indbakken, til dengang Emil Stabil var på skoleskib.

