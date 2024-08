Eminem åbner en ‘Mom’s Spaghetti’ pop-up i Detroit

Denne artikel er oprindelig publiceret af MUNCHIES i USA.

Ordene “Mom’s spaghetti” vil forevigt være ætset ind i en hel generations kollektive hukommelse. Ikke fordi rigtig mange mennesker har mødre, der lavet spaghetti – eller, jo, det kan da måske godt være – men på grund af Eminems reference til sit eget bræk.

Videos by VICE

De efterhånden udødelige ord – “His palms are sweaty / knees weak, arms are heavy / There’s vomit on his sweater already, Mom’s spaghetti” – blev smidt på nummeret “Lose Yourself“, der var den største single fra soundtracket til filmen 8 Mile i 2002. De rim har siden opnået meme-status, og nu er sangen så inspireret en pop-up restaurant.

Ifølge Detroit News blev pop-uppen Mom’s Spaghetti en realitet på koncertstedet The Shelter i Detroit i weekenden, og Jimmy “B-Rabbit” Smith, a.k.a. Eminem, dukkede selv op for at skrive autografer og promovere sit nye album Revival.

Detroit! Come vomit up some spaghetti with me this weekend at our official #Revival pop up. Exclusive merch, spaghetti and more pic.twitter.com/rL0GHhrh9u — Marshall Mathers (@Eminem) December 14, 2017

Eminems fans bestilte en portion af mors spaghetti – takeaway-bokse med spaghetti og hvidløgsbrød til 5 dollar (cirka 30 kroner) eller en spaghettisandwich til samme pris – mens de kunne købe merchandise og lytte til rapperens nye plade.

LÆS MERE: Jeg tog til Nørrebro på jagt efter en blå sodavand, der er blevet kult

Union Joints, firmaet der leverede maden til pop-uppen, solgte angiveligt “45 kg pasta i løbet af de første tre timer af arrangementet”. Det kunne tyde på, at folk stadig er sultne efter den popkulturelle delikatesse, på trods af referencen til opkast.

“Hvad kan være bedre end spaghetti på en kold dag i Detroit, og folk spiser op,” fortalte Curt Catallo fra Union Joints til Detroit News. “Aldrig har lokalerne duftet bedre.” Nogle deltagere ventede over en time på at få smagt på Mom’s spaghetti.

Heldigvis var der ingen der brækkede sig. Og der er endnu flere gode nyheder: Hvis du gik glip af pop-uppen i Detroit, findes der heldigvis rigeligt med mødre derude, der sagtens kan lave en gedigen gang spaghetti i hjemmekøkkenet.