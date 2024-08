Eminem truer med at “smadre mumble-rappen med en økse” på ny Royce Da 5’9″-single

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Royce Da 5’9″s nyeste single, “Caterpillar,” udkom i går. Den indeholder blandt andet et vers fra Eminem, Detroit-rappens yndlingssøn. I Eminems vers er der en del referencer til afføring. // Poop is my pseudonym //, // ’cause these bars always got my stools in ’em //, // bitch, shit is real like I pooped Jerusalem //.

Men før han begynder at rappe om sine tarmbevægelser, disser han noget, som nogle aldrende rappere virkede vrede over for nogle år siden: // The boom bap is coming back with an axe to mumble rap //.

Man kunne argumentere for, at det ikke er den bedste idé i verden at erklære “mumble rap” ovre, for så øjeblikkeligt at følge det op med en 16-bar-lang bæ-monolog. At det nok ikke er den bedste idé at rappe:

On the john like a prostitute when I’m droppin’ a deuce

And when I’m producing them lyrical bowel movements



Nogle vil måske mene, at det ikke er den mest optimale måde at gøre reklame for en glorværdig tilbagevenden til de gode gamle dage. Men sådan er der selvfølgelig bare nogen, der har det.

Her er en kort historisk oversigt over rappere, der rapper om fækalier.