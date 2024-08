En 10-års hyldest til Suspekts ‘Prima Nocte’, det mest noia danske album nogensinde

Nogle ting her i livet skal man helst bare acceptere og få det bedste ud af. Én af de ting er, at halloween er blevet en fast tradition i Danmark. Lige meget hvor meget du brokker dig over, at allehelgensaften ikke er dansk, og at fastelavn er meget federe, kommer det nemlig ikke til at ændre på det faktum, at en amerikansk højtid, der i lige så høj grad er rettet mod (fest)liderlige unge mennesker som små unger, er meget nemmere at sælge end en barnlig dansk omgang katten af tønden.

Derfor er første skridt at acceptere halloween. Næste skridt er at få det bedste ud af skidtet, og her kan vi måske hjælpe dig. I den her måned er det nemlig ti år siden, at Suspekts tredje album, horrorcore-mesterværket Prima Nocte, udkom. Og i anledning af en aften, hvor det er helt i orden at hylde alle de mest rådne sider af os mennesker, er det den oplagte plade at hive frem fra streamingtjeneste-gemmerne. Ud over at være fyldt med storladne Rune Rask-beats og socialrealisme skarp nok til at blive undervist i 9. klasses dansktimer (se: “Proletar“) starter hele albummet med et sample fra Carl Th. Dreyers klassiske heksebrænder-epos Vredens dag fra 1943 og er pakket med uhyggelige linjer fra ende til anden. Altså, direkte hårrejsende, forstyrrende, morbide hvad-fanden-skete-der-med-jer-da-I-var-små linjer.

I håb om at forene vores adopterede halloween-tradition med rendyrket dansk noia, har vi samlet de grummeste lyriske overgreb fra pladen her, og ringet Emil “Orgi-E” Simonsen op til en snak om dem:

“Prima Nocte”, omkvæd

// De står grædende ved synet / af ligblege mænd, der kom for at brænde byen ned / tag det uberørte med sig og forsvind / en enkelt nat og din lille pige er en kvinde //

Enhver, der har set Braveheart (Mel Gibson, der spiller samme rolle som altid, bare i kilt og Peter Lundin-makeup), ved, at prima nocte var en ting engang. Begrebet dækkede over, at godsejere havde retten til førstenatten med fæstebøndernes koner. På albummets bare andet track ruller Suspekt op til din by, smadrer den, og laver din (jomfruelige) dame. Og det er bare den første linje, vi har fundet frem.

Orgi-E: “Det her med, at adelen havde førsteret til bøndernes koner, er et dejligt modbydeligt billede, der musikalsk passer på det, vi laver. Når vi kommer ud og spiller, er der en energi i, at “vi kommer for at brænde hele lortet ned til grunden, bolle damerne og tage det hele med os.” Altså at dem, der er tilbage, står med høtyve og fakler, når tourbussen ruller væk, ik’? Det er følelsen, vi har haft, når vi har været på tour.”

“Rådne Minder”, Bai-D

// Og det er bedst, når solen ikke skinner, så jeg kan gemme mig i mørket / henne i hjørnet med sprut, antidepressiver og tanker, der er lidt for snørklede / til at jeg kan finde hoved og hale i, hvad der er op og ned / hvem der er venner og fjender / samtidig paranoid over, om der er nogen, der gemmer sig i mørket med mig //

Nogle gange er det mentale mere uhyggeligt end det visuelle. Tag bare film som Dødens gab eller Ondskabens øjne. Eller den her sang, der er direkte dedikeret til psykose og paranoia. Med den ekstremt dystre produktion og et tekstunivers, der bliver mere og mere klaustrofobisk, jo dybere du bliver opslugt i det, virker samtlige fire et halvt minut lige så angst som sidste vers af Geto Boys’ “Mind Playing Tricks On Me”.

Orgi-E: “Ligesom en maler, der skal fortælle om sit billede, kan jeg jo godt forklare om, hvad der er på det, men hvad der ligger i de her tekster, synes jeg er op til lyttere selv at fortolke. Vi har altid godt kunnet lide at tage udgangspunkt i de modbydeligheder og mørke afkroge af sindet. Det, har vi altid syntes, var en spændende del af kunsten. Men jeg synes også, at det er fedt at have et gran af mystik med i det.”

“Rådne Minder”, Orgi-E

// Sidder bare herinde og venter med mit attrapgevær / drømmer om det ægte, så jeg kunne gå ud og plaffe enhver / tro mig, hvis der nogen, der bomber hovedbanegården / er det sgu ik’ terrorister, mayn / det’ mig, der vil se blod i morgen //

Bai-D og Orgi-E skiftes til at udveksle noia-rim på “Rådne Minder” – og Orgi-E går virkelig all in. Hans terror-rim var uhyggelige dengang, men blev de udgivet i dag, ville de nærmest udløse et besøg af PET.

Orgi-E: “Fed linje, den kan jeg godt lide. Det er en følelse af desperation, indelukkethed og af at være overset og fortvivlet og have lyst til at gå ud og slå hele verden ihjel. Når man skriver den slags, skal man lade være med at tænke på, hvad folk vil sige til det, når det kommer ud. Selv på “Søndagsbarn”, som er den mest stille og rolige sang i hele verden, måtte vi høre for, at der var heste, der blev mishandlet på coveret.”

“Klam Fyr”, Orgi-E

// For du er fræk, når der ik’ er kontakt / øret mod døren, lad mig høre dig snak’ / giv mig lidt til fantasien, lidt jeg kan lege med / vader rundt med hvileløse skridt ude på vejene //

Fra terror til direkte personkriminalitet i realtid. Tracket, hvori Orgi-E voyeuristisk lusker rundt og onanerer til folk, mens han glor gennem deres vinduer i parcelhuskvarterer, var en øjeblikkelig klassiker. Åbenbart er Ying Yang Twins’ hviskeflow ganget med blottertendenser lig med ild i dine høretelefoner. Bare sørg for ikke at synge med i bussen.

Orgi-E: “Der er jo mørke og lys i alle mennesker. Prima Nocte er bare virkelig en mørk side af os. Andreas, Rune og jeg kom ned ad en vej, dengang vi sad og lavede Ingen Slukker the Stars, som var virkelig spændende i forhold til den mørke og dystre side, som der var mange, der bagefter kaldte ‘horrorcore’. Jeg har altid syntes, at den side var fascinerende. Det er en udforskning af det okkulte, kan man sige.”

“Det Ikk Vores”, Orgi-E

// Kannibaliseret spiser beviset som en retarderet / med fosterblod om munden, til ungen den er tilpas skamferet //

Der er kun ét sted at slutte den her liste. Med tracket om en utilsigtet graviditet med en kvinde, der ønsker at beholde barnet. Lang historie kort stikker fortællingen ret hurtigt af i en ret drastisk retning, og før vi ved af det, står vi med Emil “Orgi-E” Simonsen på gaden og æder et foster, som han lige har revet ud af maven på moren.

Orgi-E: “Sangen handler om den yderste konsekvens af den paranoia, der er omkring at have gjort en kvinde gravid, som jeg tror, rigtig mange mænd – og sikkert også rigtig mange kvinder, der er blevet gravide – har mærket. Og i den her sang er den konsekvens jo at finde hende, skære maven op på hende og spise barnet.”

Glædelig allehelgensaften.

