En af verdens bedste kokke giver dig den mest simple tømmermændskur

Vi ved godt, at I er nogle drukmåse. Og selvom vi tidligere har givet jer et væld af måder, I kan tackle jeres tømmermænd på — iskaffe, flæskestegssandwich og 1000 år gamle opskrifter er bare nogle få eksempler — så har man nogle gange bare brug for en kur, der er idiotsikker. En metode, der er udtænkt og efterprøvet af et sandt geni.

Hvis man interesserer sig bare en smule for mad, er der gode chancer for, at man har hørt om Fergus Henderson. Henderson, der tidligere har figureret her i spalterne og fortalt os om sin kærlighed til sild og snaps, er en af verdens bedste og mest elskede kokke, og som så mange andre med en kulinarisk livsstil og et professionelt forhold til mad er han glad for sjusser. Vi føler os derfor ret sikre på, at han kender til de pinsler, der kan følge i kølvandet på en gedigen omgang druk.

Den på mange måder lumske italienske bitterklassiker Fernet-Branca er en kokkefavorit grundet dens urteagtige smagsknytnæve og dens evne til at sætte ens indre i bero, når man har fået alt for meget at spise. Men ifølge Henderson er Fernet-Branca også hovedingrediensen i den bedste tømmermændskur, der findes.

Og det er her, Dr. Henderson kommer ind i billedet. Den engelske kok fik opskriften fra sin far, så du kan være sikker på, at den har kureret tømmermænd i årtier. Er du klar til at få det bedre? Alt, du skal bruge, er følgende ingredienser: Fernet, crème de menthe og isterninger. Og som Henderson understreger: “Du skal ikke lade dig skræmme af mixturens farve.”

Det hér er den magiske tømmermændskur, du har længtes efter mangt en miserabel morgenstund. Og du kan godt stole på Henderson. Han er trods alt doktor.