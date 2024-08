En aggressiv anmeldelse af Taylor Swifts kedelige, nye månedlige playliste

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Der var øjeblikke på Taylor Swifts Reputation, hvor det virkede, som om hun bare gerne ville fremstå som en person, man kunne relatere til. Undtagen de mange, mange gange, hvor hun, øhh, refererede til sin kæmpe beef med to af de mest kendte mennesker i verden. På “Gorgeous” synger hun for eksempel om at vælte hjem til sine katte, og selv om hendes liv i offentlighedens søgelys blev behandlet på pladen, var der også en hel del tracks, der beskæftigede sig med hendes typiske kærlighed-og-parforhold stofområde.

Relaterbar er et godt look for Taylor Swift og især nu, i en tid hvor hendes offentlige image klart har haft det bedre. Derfor virker en re-introduktion til Taylor Swift, Menneske™ som en fornuftig og menneskeliggørende ide. I den forbindelse har hun kreeret en Spotify-playliste med de sange, hun hører mest for tiden (som vil blive opdateret hver måned), med #authentic Spotify-artwork. Jeg har naturligvis valgt at anmelde playlisten – hele playlisten.

“Mine” – Bazzi

Okay, let’s go. Der bliver sagt “fucking” inden for de første 20 sekunder af sangen, fordi Taylor bander ligesom dig. Klart.

“Rhythm of Your Heart” – Marianas Trench

Jeg har en del på hjerte, hvad Taylor Swift angår. Hendes evne til at skrive et omkvæd er ikke en af de negative ting. Det kommer ikke som nogen stor overraskelse, at hun godt kan lide den her sang, en veritabel pop-banger.

“Loving Is Easy” – Rex Orange County

Vi kan godt lide Rex Orange County her på Noisey-kontoret. Den her lader vi være i fred.

“Heartbeat” – Haux

Fint. Det der reallyd af et hjerte, der slår, er måske lidt i overkanten. Men hey, vidste du, at Taylor er blevet sej og nu godt kan lide minimalistisk R’n’B? Fordi Taylor fucking elsker minimalistisk R’n’B. Okay?

“Pick You Up” – LANCO

Er det her Taylor Swifts personlige fantasi i sang-form, ja eller nej?

“Win You Over” – LANCO

Til sammenligning er den rap-agtige del af den her sang mit personlige mareridt i sang-form.

“Tequila” – Dan and Shay

Det her lyder som noget, et par 15-årige ville omtale som “vores sang.” På et tidspunkt rimes “tequila” med “see ya.” Dislike.

“Belong” – Cash Cash, Dashboard Confessional

Hvad fanden blev der af The Swiss Army Romance?

Shame, Chris Carrabba. SHAME, Taylor Swift.

“There Are Many Ways To Say I Love You” – Sylvan Esso

Jeg kan godt lide Sylvan Esso, men det her track lyder seriøst som ekstramateriale fra Juno og/eller en bankreklame.

“Truly Madly Deeply” – Yoke Lore

Savage Garden covernummer! Nu åbner vi virkelig den her motherfucker. FYI Taylor, originalen er bedst i det her tilfælde.

“Don’t Want You Back” – BØRNS

Objektivt set en banger. Taylor tildeles 0 Cool Points for at nyde den, fordi det er fysisk umuligt ikke at nyde den.

“Unlock It” – Charli XCX ft. Kim Petras and Jay Park

Se ovenstående.

“Your Favorite Song” – Eighty Ninety

Sprang den her over pga sangtitel, sry.

“Taxi” – EXES

Jeg synes ikke, at den her sang er specielt god, men den kunne i princippet sagtens have været på Reputation.

“Cologne” – Haux

Det her lyder som en helt anden kunstner end den Haux, der optrådte på playlisten for noget tid siden, men jeg går ud fra, at det er den samme. Sangeren har nu den der falske folk-agtige Marcus Mumford-accent (du ved udmærket godt, hvilken accent jeg mener), og hvis jeg ikke stopper med at lytte til den inden for fem sekunder, så skriger jeg.

“Heart Break” – Lady Antebellum

Kan ærligt ikke fucke med det her track. Rødvins-mor forever.

“Heaven” – Julia Michaels

Umuligt at være objektiv, fordi jeg fucking elsker Julia Michaels, bitch!!!!!

“Always Be My Baby” – Anderson East

Det her er et Mariah Carey-cover, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvem fanden i Satan’s brændende helvede Anderson East egentlig tror, han er.

“Delicate” – Taylor Swift

Jeg kan ikke lyve, det er et reeeet koldt move at tilføje sig selv til sin egen playliste. Men lol, jeg hader den her sang.

“Good Life” – G Eazy and Kehlani

Jeg bliver nødt til bare lige at bruge et par sekunder på at påpege, hvor smuk Kehlanis stemme er, og hvor pinlig G Eazy er.

“Honey” – Kehlani

Jeg anmeldte den her, da den kom ud, og synes stadig, at den er virkelig rar. Plus, ingen G Eazy. Bedre valg, Taylor.

“All the Stars” – Kendrick Lamar and SZA

Men er der nogen, der ikke kan lide den her sang? Taylor er nede med hiphop, bare en reminder, tak.

“Big Ole Boss” – DeJ Loaf

Det er ikke overraskende, at Taylor føler sig draget af de synths, der optræder på det her track, eftersom hun gjorde brug af lignende lyde på Reputation, men DeJ Loaf lyder bare betydeligt sejere med dem.

“No Fear” – DeJ Loaf

Sjov og funky! Ja, jeg er din hippe moster OG HVAD SÅ.

“Don’t Let Me Down” – Joy Williams

Har den her sang været med i Grey’s Anatomy? Fordi den hører hjemme i Grey’s Anatomy.

“She’s Casual” – The Hunna

Det her er ligesom The 1975, bare uden at være godt. The 1974. Haha.



“Her” – Majid Jordan

TAYLOR SWIFT ER FAN AF NUTIDIG R’N’B OH MY GOD ER DU IKKE SØD AT RESPEKTERE DET.

“Real Friends” – Camila Cabello

Nok Camilas mest Taylor-agtige sang, så det her giver meget god mening.

“One I Want” – Majid Jordan ft. PARTYNEXTDOOR

Af en eller anden grund forestiller jeg mig, at Taylor Swift laver mad til den her sang. Det er bare det mentale billede, jeg sidder tilbage med.

“While We’re Young” – Jhené Aiko

Det her er en sød sang, og Jhené Aiko har en flot stemme. Det var alt.

“End Game” – Taylor Swift ft. Future and Ed Sheeran

Stadig en ret god joke.

“Honey Hold Me” – Morningsiders

Det her lyder ærligt talt bare som Sheeran med en banjo. *suk

“Replica” – Bootstraps

Helt vildt kedeligt.



“Love Together” – Holly Arrowsmith

Stadig kedeligt, men på en meget behagelig måde.

“Come Home Safe” – Trent Dabbs

Jeg er brite, så jeg har stadig lidt svært ved at forstå, at folk faktisk hedder ting som “Trent Dabbs”.

“Back to My Ways” – John Vincent III

Ah, jeg fornemmer, at vi nu er nået til den triste-mand-med-en-guitar del af playlisten. Det kan jeg naturligvis godt lide, og jeg er nu endnu mere irriteret over mig selv, end jeg plejer at være.

“Mr. No Good” – Bombargo

Bombargo lyder som et viralt dansefænomen.

“Harvest Moon” – Handsome Ghost

Vi kører stadig hårdt på med trist-mand-med-guitar-timen. Det her er den type sang, som musikjournalister ville beskrive som “ophidsende”, og af den grund hader jeg den.

Berenstein – The Band CAMINO

The Song ANNOYING

“More I See” – S. Carey

Jeg har ikke de store forventninger til afslutningen på den her playliste, der nu har degenereret til fuldt MORS MIXTAPE TIL BILEN-stil.

“All on Me” – Dewin Dawson

Jep. Jeg havde ret.

“Asking For a Friend” – Dewin Dawson

Holy shit, hvor er jeg glad for, at det her er forbi.

Den her playliste lader helt klart til at være skabt for folk, der er skuffede over, at Taylor Swift har “lagt sine country-rødder bag sig,” for at forsikre dem om, at hun altså stadig er glad for country, virkelig glad for country. Det er sejt nok, at hun samtidig er til R’n’B-sangere som Kehlani og Jhené Aiko, men overordnet set er det bare ikke en særligt funklende playliste-oplevelse, og det føles mere #relatable for forældre end for teenagere, hvis det overhovedet var det, hun gik efter. Men hey, er du ikke sød at fatte, at Taylor Swift altså godt kan lide R’n’B nu, okay? Okay. Hvem glæder sig til næste måneds playliste?!

…anybody…?