En analyse af alle deltagerne i ‘Den store bagedyst’ udelukkende baseret på deres udseende og job

Danmarks TV-show nummer 1 er endelig vendt tilbage og står klar til at lægge gaderne øde, og jeg glæder mig til at ligge komatøst i min seng uden at skulle forholde mig til mit liv og i værste tilfælde blot bekymre mig om sammenfalden mousse, eller at deltagerne pludselig partout skal lave dødsyge brød i stedet for kager (the horror). Især glæder jeg mig til at høre på Mette Blomsterbergs legendariske, nærmest 90’er-kulte sætninger heriblandt: “Smagsmæssigt smager den godt” eller “Jeg synes, det hele mangler lidt…” (kan I gætte det, venner? JA! Nemlig! Stringens!)

Blomsterbergs hvide tandsæt skræmmer mig, ligesom hendes lineal-lige (stringente) sideskilning. For slet ikke at nævne de hyper-perfekte manicurenegle. Alle disse ting giver selvfølgelig mening, når man står flere timer i et TV-køkken og ikke skal ligne én (som mig for eksempel), hvis krop splatter snot, flossede neglerødder og hår ned i dejen. Men disse udseendesmarkører peger mod en en hårdførhed i hendes personlighed, og jeg tror i bund og grund, at hun er en maskine. Så tak gud for at hun laver kager og ikke integrationspolitik.

Men nok om dommeren, det her skal handle om deltagerne. I håb om at finde ud af, hvem der er den nye kagedronning/konge har jeg forsøgt at afkode træk i deltagernes ansigt for at vurdere deres bageevner og måske endda finde denne sæsons vinder:

Juliane Dixen, 28, lægesekretærelev

Hvad der først falder mig i øjnene er den glitrende khakivest og guldhalskæden, der sammen peger mod en pyntesyge. Jeg kunne godt forestille mig, at en af similistenene fra hendes skulder engang besluttede sig for at sidde på hendes hjørnetand og blinke. Dette vil helt sikkert komme til udtryk gennem prangende bagværker strøet til med spiseligt glimmer og bladguld, og hun er typen, der kan få Panduro Hobby til at smage godt. Mit råd til Juliane er, at hun skal imponere dommerne ved at lave dejstrimler til rabarbertærten med sin makuleringsmaskine fra arbejdspladsen.

Luna Richardt, 20, går i 3.G

Okay, bemærk først og fremmest lige dette utrolig opspændte smil. Måske er det her deltageren, som kommer til at mærke presset fra sin endnu unge alder, og som vil blive frustreret over ikke at have finessen i fingrene som de andre. “Fuck, hvordan laver jeg en marcipanrose, der ikke ligner et ødelagt røvhul?” Men nu skal jeg heller ikke blive for skråsikker her, for der ligger en afgørende forskel gemt i hullet på siden af hendes nederdel i lynlåskanten. Faktisk lader det til, at hun bevidst ikke vender kroppen den anden vej, men stolt viser en flaw frem til verden. Måske det skal vise sig, at Luna konsekvent modarbejder den snobbede, franske konditorraffinement, som spøger under teltdugen og kommer til at overbevise dommerne med en ny, rå og baldret kagestil.

Jesper Hemmingsen, 31, arbejder med trafiksikkerhed og statistik

Noget ved Jespers farver i ansigtet gør mig lidt rundtosset, for de er påfaldende uens. Håret er leverpostej, brynene semiblonde og skægget gingerfarvet. Hvilken del af hans hårvækst er farvet? (Jeg tror, det er brynene). Måske vil det udmønte sig i en ambivalens i hans køkkenarbejde, hvor Jesper er usikker i forhold til, hvilken stil han skal gå efter. Der er selvfølgelig nogle oplagte ting at nævne såsom Jespers tatoveringer og Captain Haddock’en på maven, men de formår ikke at dække over det mere presserende faktum: nemlig den bedøvende, jyske rolighed i hans ansigt, der nærmest gør ham helt anti-sprælsk. Ja, jeg tror faktisk, at den her deltager kunne gå hen og blive skidekedelig at se på. Ingen sjove punchlines, når dommerne spørger om noget. Jeg har en mistanke om, at DR udelukkende har castet Jesper for sine looks, så den glubske tørst fra alle svigermødrene derude kan blive slukket. Men vi må heller ikke glemme, at vi har at gøre med en statistikmand, så selv om Jesper nok ikke kommer til at brillere i kagekunsten, så kan han stadig præstere et infrastrukturelt vidunder af et bagværk.

Inge Simonsen, 65, pensioneret sømand

En sømand med Røde Ceciltænder – se hun er en kvinde for mig. Der skal altid være én bedstemor blandt deltagerne, men desværre har tidligere sæsoners bedstemødre vist sig ikke at servere de mest interessante værker. De holder sig til velkendte opskrifter og tricks, som de har benyttet sig af derhjemme gennem de sidste 70 år, og børnebørnene elsker jo deres tørre klejner og hvide teboller med tandsmør, så hvorfor skulle dommerne ikke også? Måske har Inge et wildcard gemt i ærmet, måske inkorporerer hun havsalt og tang og røde Cecil i sine kageværker, men den hjemmestrikkede cardigan skriger mere tvivlsom smag end stor fantasi.

Sune Demant, 33, tandlæge og ph.d.-studerende

Noget ved Sunes ansigt er ikke alderssvarende, hvilket gør mig mistænksom. Jeg har kigget ham længe i øjnene og har nu fundet ud af, at det selvfølgelig skyldes, at han jo er Mr. Burns (link) i en yngre udgave. Og den kabbalah-agtige snor om halsen gør det hele endnu værre. Sammen med de nøje udvalgte halskædesmykker og det fromme blik ser Sune frelst ud, som om han har set lyset på et mindfulness-ophold i Hawaii. Men jeg giver ikke en fuck for pseudo-yogi-stilen eller de lommefilosofiske citater, han garanteret indgraverer i kursiv i sin fondant (carpe diem). Der gemmer sig en elitær, bedrevidende type bag de øjne, og det kommer ikke til at falde i god jord hos Jantelovsdanskere.

Iben Devantie, 39, frisør

Det oppuffede, fyldige hår sammen med perleøreringene minder mig om Imelda Marcos (Filippinernes tidligere førstedame, hende med skoene, I ved), så mon Iben også gemmer på nogle hemmeligheder? Hun har jo lagt sit hoved på skrå for at virke stærkt afvæbnende og sød, så måske prøver hun faktisk at skjule noget. Og dog – der synes at være en snert melankoli i det bølgende smil, som om det ikke kan beslutte sig for, om det skal rette sig helt op eller bare vende nedad. Øjenbrynene er lettere udviskede og kunne tyde på en indadvendt, selvudslettende personlighedstype, og jeg kunne godt frygte, om hun for alvor tør træde i karakter. Jeg håber, hun formår at bruge sin styrke ved at lave kager med stor sensitivitet, kager tildækket med pastelfarvet fondant, der ved det blotte syn får dommerne til at tude.

Mohammed Hawa, 32, grafiker

Jeg ved allerede nu, at det her bliver manden med det store udstyr. Mohammed kommer helt sikkert til at have en airbrushmaskine med sig under armen, mens han sidder og udtænker sine kageopskrifter i inDesign. Og jeg glæder mig til afsnit 7, hvor Mohammed printer sine bryllupsfigurer med en 3D-printer. Men hvad er det ved hans tandsæt, der minder mig om Snurre Snup? Ved godt, jeg stener lidt her, men min intuition plejer trods sine kryptiske signaler at være retvisende, så mon ikke han kommer til at lave kager med en masse grøntsager som hovedingrediens? Her tænker jeg wienerstang med kålpuré, der “smagsmæssigt smager godt”. Ansigtet er dog voldsomt tilgroet, selv monobrynet skal have hårnet på, før det bliver hygiejnisk forsvarligt for ham at arbejde i et køkken, men jeg føler mig overbevist om, at Mohammed har tjek på tingene, og han skal nok nå langt.

Louise Rosing-Schow, 39, folkeskolelærer

Mit yndlingtræk i Louises ansigt er hendes trolderiktand. Den skaber noget varme og troværdighed i hendes udtryk. Øjenbrynene laver også et særegent lille knæk i toppen, så hun ender med at stå med to pyramidetoppe midt i panden. Hun ligner et menneske med et stabilt følelsesliv, og jeg tror, Louise aldrig har været nødt til at hæve stemmen i klasselokalet for at opnå respekt. Skulle dommerne have nogle indsigelser, kræver det blot et lille løft med et af pyramidebrynene, for at de trækker halen mellem benene. Men min mave kommer til vende sig, når hun inviterer hele 3. klasse forbi til smagsprøvning af hendes kager. Det er simpelthen for billige point at spørge et 10-årigt barn, om det kan lide kage, mens ungen står med chokoladecreme i hele kæften.

Gunnar Weis Reinhardt, 35, togfører ved DSB

Wow, det her ansigt er som en optisk illusion. Hvis man kigger længe nok, er det, som om Gunnars øjne, næse og mund langsomt synes mindre og forsvinder ind mod ansigtets midterakse. Hvad skal det dog alt sammen betyde? Er min sjette sans begyndt at svigte, eller er det, fordi jeg har tømmermænd i skrivende stund? Lad os skifte spor og i stedet i fællesskab konstatere, at Gunnar ligner Laus Høybyes hemmelige og lidt grovere tvillingebror. T-shirten minder mig om mit sengetøj fra 1992, så jeg har lidt lyst til at pakke mig ind i Gunnar, men kan man egentlig stole på folk med begyndende mundvigeherpes? Halvdelen af hans ansigt består desuden af en lyserød pande, og I ved, hvad man siger: For meget tid i solen er lig med for meget tid i ovnen. Jeg hører allerede den knasende skuffelse i dommernes munde, mens de panisk knipser runneren ud efter et glas vand.

Jette Silberbauer, 42, selvstændig i it-branchen

What, har jeg… har jeg ikke set dig før? Sidder ærligt talt lige nu og er i tvivl, om Jette har været med i programmet før, eller om hun seriøst bare ligner arketypen på bagedystdeltageren: god hyggeskjorte, semikraftigt brillestel og ingen humor. Men læg nu godt mærke til det reflekterede, søgrønne lys i brillerne. Blot spejlingen fra en studielampe, siger du, men på et symbolsk niveau kan Jette jo faktisk se noget, som vi andre ikke kan se, og det tyder på, at Jette er en visionær. Hun kommer sgu nok til at vinde hele lortet.

