En analyse af hvad jakkemanden råber af flygtningene på motorvejen

Endnu en dag med intens nyhedsdækning af de nyankomne flygtninges færden gennem Danmark betyder endnu en dag med vrede midaldrende mænd, der råber fra motorvejsbroer. Men hvor ‘spyttemanden‘ ikke efterlod meget tvivl i forhold til, hvor hans sympati lå, giver denne læderjakkeklædte herre anledning til videre analyse. For hvad siger manden egentlig, og er han for eller imod flygtninge i Danmark? Det skal vi her forsøge at få klarhed over. Desværre er det ikke muligt at sige med 100% sikkerhed, hvilke ord der kommer ud af munden på manden, hvorfor vi er efterladt med spørgsmålet: Er mandens ytringer udtryk for en velovervejet holdning, eller vælter ordene tilfældigt ud af hans mund som et skvulp fra en nyåbnet dåse med forloren skilpadde?

Den opmærksomme læser vil allerede have bemærket, at manden tilsyneladende er midt i at tjekke sin mobil, da han pludselig retter sin opmærksomhed mod strømmen af mennesker, der passerer under den bro, han står på. Mandens første interaktion med flygtningene er således et: “OH” efterfulgt af endnu et “OH”, og hvad der ironisk nok lader til at være en Black Panther-lignende knytnævesalut.

Eller siger han i virkeligheden “ØV”?

Hvor det engelske “OH” indikerer overraskelse (som i “Gud, er I her allerede, hvor dejligt!), er det danske ØV udtryk for frustration: “ØV, hvor er I satans flygtninge bare ikke velkomne under min motorvejsbro, at I ved det.”

Det næste spørgsmål er så, hvordan de efterfølgende grynt fra manden skal forstås.

WE WANT TO KEEP YOU IN THE…. POCKET?

Mandens kropssprog indikerer en vis arrighed i forhold til den aktivitet, der foregår på kørebanen under ham. I det lys finder vi det mest korrekt at antage, at han er sur på flygtningene. Ordene, der formentlig kommer ud af munden på ham, fortæller dog potentielt en anden historie, for hvad ligger der i begrebet “we want to keep you in the pocket”? Vi er efter utallige gennemsyn nået frem til, at det lettere resignerede “….pocket” kan forstås på to måder. Enten er det et udtryk for, at manden føler beskyttertrang over for flygtningene, eller også prøver han (og fejler i forsøget på) at fortælle de nyankomne mennesker, at de ikke er velkomne:

1: We want to keep you in the pocket = Vi vil hjertens gerne have jer boende, og jeg glæder mig til at lære jer lige så godt at kende som min egen baglomme.

2: We want to keep you in the pocket = Vi gider på ingen måde at have jer rendende; faktisk vil vi allerhelst have jer liggende i en tillukket lomme, der ikke indeholder andet end jer.

“OH, FUCK IT”

Der findes desuden en tredje og lige så interessant mulighed for, hvilke ord der kommer ud af jakkemandens mund. Denne mulighed indikerer – modsat de to førnævnte løsninger – en markant indre konflikt, der udspiller sig i mandens hoved, idet hans mund former ordene:

“We want to kick you in the…. oh, fuck it.”

Her afløses vold af pludselig fortrydelse, idet sætningen kan tolkes således: “Jeg vil gerne sparke jer i…. nej, ved du hvad, jeg har faktisk ombestemt mig, vil I ikke gerne med hjem og have en kop kaffe? Jeg giver. Velkommen til Danmark.”