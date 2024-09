En antropolog forklarer, hvorfor kvinder ruller med øjnene

Forleden dag argumenterede Psykologen Lisa Damour i New York Times for, at teenagepigens eneste våben i kampen for selvstændighed er at rulle med øjnene for at vise sin foragt eksempelvis over for forældrene. “Ved at rulle med øjnene, mens hun rydder af bordet, så etablerer pigen sig som en uafhængig stat, som vælger at overgive sin suverænitet – for en stund – til en højere magt,” skriver hun. Her skal den højere magt forstås som de gamle, uforstående forældre.

Men evolutions-antropologer argumenterer for, at øjenbevægelsen faktisk er en helt fundamental strategi, som kvinder bruger for at hævde deres status over andre kvinder. I modsætning til mænd udtrykker kvinder deres aggression på mindre åbenlyse måder, mener forskerne. Denne taktik kategoriseres under begrebet indirekte aggression, hvilket blandt andet betegner adfærd såsom “at kritisere en konkurrents udseende, at sprede rygter og ekskludere nogen socialt.”

“Jeg tror, at kvinder over hele verden ruller med øjnene,” siger Dr. Tracy Vaillancourt, som i 2013 stod i spidsen for en undersøgelse af kvinders indirekte aggressioner. “Der er en lavere risiko forbundet med den måde at udtrykke sin aggression på. Evolutionisterne mener, at kvinder fravælger højrisiko-aggressioner, fordi kvinder historisk set skulle overleve for at sikre deres afkoms overlevelse.”

Med andre ord kan mænd reagere på en trussel ved at kæmpe og risikere at dø, fordi de biologisk set ikke er strengt nødvendige i opdragelsesprocessen af børnene. Kvinder derimod har historisk set foretrukket at signalere deres overlegenhed ved at benytte mindre risikofyldte muligheder. Teknikken skulle angiveligt primært være udviklet for at finde og beholde en partner. Den fiktionelle, dyriske datingverden i Mean Girls var altså ikke helt ved siden af.

“Kvinder benytter typisk ikke verbal eller fysisk aggression,” forklarer Dr. Vaillancourt. “Det er der mange forskellige grunde til, men jeg tror, det har noget at gøre med at, der er flere fordele ved indirekte aggression. For eksempel kan man chikanere sine konkurrenter og tiltrække flere partnere, alt sammen uden fysisk konfrontation.”

Mens metoden virker listig på overfladen, så er det ikke uden omkostninger, når nogen gør brug af øjenrullet. Den type psykologisk krigsførelse kan have en foruroligende effekt på teenagepiger. Ifølge Dr. Vaillancourt reagerer kvinder og piger på et rul med øjnene ved at aktivere deres “fight or flight” beredskab – og forbereder sig altså på at tage kampen op eller flygte. “Et rul med øjnene kan udløse vores ‘fight or flight’ beredskab,” fortæller hun og tilføjer, at “forskning peger på, at [øjenrullet] er den mest brugte taktik [blandt kvinder].”

At rulle med øjnene er fortsat en protesterende gestus, som udtrykker irritation og et ømt “fuck dig” – og det er ikke forbeholdt teenagere. “Vi burde lave noget forskning på et plejehjem for at se, om de også ruller med øjnene,” joker Dr. Vaillancourt, “men det tror jeg bestemt, at de gør.”

