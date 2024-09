En bedemand drak sig fuld og mistede både lig og rustvogn

Hvem har ikke prøvet at være en smule sat ud af spillet efter at have kastet sig over en stor og våd frokost?

Men man skal passe på ikke at drikke sig alt for fuld i arbejdstiden. Får man alligevel lidt for meget, så kan man måske klare sig igennem resten af dagen, hvis man har et kontorjob. Det er straks værre, hvis ens job går ud på at køre rustvogn fra Italien til Polen.

For en 24-årig polsk bedemand var det nemlig lige, hvad opgaven lød på, da han på et tidspunkt besluttede sig for at tage et skæbnesvangert pitstop i Tyskland. Og selvom man ikke kan bebrejde den unge bedemand for at tage en pause og snuppe sig en hurtig frokost i smukke München, så stak den unge mands frokost af – og det samme gjorde hans tavse passager.

Ifølge Metro UK drak bedemanden sig så fuld, i et forsøg på at sætte lidt fut under turen, at han mistede både rustvogn og det medfølgende lig. Efter at have forladt den unavngivne tyske restauration var den polske bedemand ikke længere i stand til at lokalisere sin bil, og han kontaktede derfor resolut de lokale myndigheder og insisterede på, at rustvognen befandt sig “et sted tæt ved banegården”.

“Han var ikke særligt hjælpsom, og vi har en idé om, at alkohol spillede en rolle i sagen,” udtalte det lokale politi. Selvom de første meldinger gik ud på, at rustvognen var blevet stjålet, så fandt man både rustvogn og dens indhold i god behold. Dog ikke i nærheden af banegården hvor chaufføren selv troede, at den var.

Måske den polske rustvognschauffør skulle bede vores gode ven Fergus Henderson om et godt råd eller to, næste gang han sætter sig ned ved frokostbordet i arbejdstiden.