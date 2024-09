Et sjældent kig bag kulisserne i en amerikansk cannabisforretning

Velkommen til serien First-Person Shooter, hvor vi giver to engangskameraer væk til folk med en lidt anderledes tilværelse. Sidste fredag sendte VICE USA to engangskameraer til Emily, der arbejder som “budtender” i Denver, Colorado.

Emily står bag disken hos en af Colorados autoriserede cannabisforhandlere, hvor der dyrkes og sælges cannabis både til medicinsk og rekreativt brug. Hun er kæmpe cannabisentusiast, ryger omkring 3,5 gram tætte, potente topskud om dagen og hjælper hundredevis af kunder med at finde rundt i det brede udvalg af arter, spiselige THC-varer og diverse andre potprodukter.

Her følger Emilys billeder fra både butikken og deres cannabisvarehus, samt en snak om, hvorden det er at sælge pot for op til 65.000 kroner om dagen.

VICE: Hvordan så din dag ud i fredags?

Emily: Jeg startede dagen med at ryge mig skæv, før jeg tog på arbejde. I cannabisindustrien er det ret almindeligt at arbejde fra åbnings- til lukketid, så en typisk vagt ligger fra 08:45 til 19:45. Det var en ret normal fredag i vores to butikker: den rekreative og medicinske del af forretningen ligger lige ved siden af hinanden, så jeg springer som regel bare frem og tilbage mellem de to. Den medicinske del har kørt i tre år og den rekreative i lidt under et år.

Senere på dagen kørte jeg forbi varehuset, hvor vi gror cannabis, for at tage billeder af den del af foretagenet. Det er meget få, der får lov at se med bag kulisserne, da adgang ikke er forbudt for kunder. Det er her al dyrkningen, kloningen, omplantningen og trimningen finder sted.

Der er alle mulige krukker fyldt med tjald i butikken. Hvad er forskellen på dem?

Det er de arter, vi har på hylderne lige nu. Krukkerne med de sorte etiketter repræsenterer indica arterne, og de hvide etiketter repræsenterer sativa arterne. Jeg tog også billeder af plastikbøtterne, der står omme bagved, og det inventar, som vi opbevarer i pengeskabet.

Hvordan varierer kundetyperne mellem den medicinske og rekreative del af forretningen?

På den medicinske side betjener vi folk, der er 18+ og har en medicinsk marihuanatilladelse samt ID. I den rekreative butik er det en hel anden type kunder. Vi kan sælge til kunder både fra Colorado og andre stater, så længe der er over 21. [Colorados indbyggere] må max købe 28 gram (1 ounce), mens kunder fra andre stater max må købe syv gram af gangen. Det er nogle helt andre typer, og der er mange, der kommer til Colorado for at se sådan en type forhandler for første gang.

Kan du sige noget om forskellene på jeres billigste og dyreste produkter?

Vi prøver at holde os super konkurrencedygtige ved at sælge vores specialtilbud til næsten samme pris i både den medicinske og rekreative butik. Typisk sælger vi syv gram blomst for omkring 300 kroner på begge sider. Det dyreste er vores højkvalitets cannabis til rekreativt brug, der sælges for 100 kroner grammet og omkring 2000 for 28 gram. De her kvalitetsarter har vores højeste THC-indhold på 20 procent eller højere.

Hvad er det mærkeligste, der er sket i butikken?

Vi har en fast kunde, der kommer ind med sin kat på skulderen, som en pirat med sin papegøje.

Tak, Emily.



