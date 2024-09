En dag i en svampepushers liv

Ian Purkayastha er kendt for at ligge inde med kvalitetsvarer. Ian leverer varerne direkte til døren i en uanselig hvid varevogn, og han lader endda folk få et hurtigt kig på sortimentet – i tilfælde af at man er på udkig efter lidt ekstra. Ringer man efter Ian, er man sikker på at blive høj… på smag, altså.

Som ejer af Regalis Food, en virksomhed der har specialiseret sig i delikatesser, leverer Ian trøfler, svampe, kaviar, wagyu-kød, fouragerede fødevarer og laksesperm til de bedste restauranter i New York. Gør dig klar til at tilbringe en dag i selskab med en svampepusher.

Den her video er første gang vist på MUNCHIES i USA i juni 2014

