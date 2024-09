En dansk pornomodel har lavet en onanivideo i Marmorkirken

Den karakteristiske kuppelkirke i hjertet af København blev forleden brugt til et ret alternativt formål. Det skete, da den 27-årige danske pornomodel Misse Jensen bevægede sig halvnøgen ind i kirken og satte sig til rette på en kirkebænk, hvor hun gav sig til at onanere til ære for den medfølgende kameramand, som filmede det hele. Resultatet kan du tjekke på et dansk pornosite med et ret dumt navn, som du selv må google dig frem til – eller også kan du læse Ekstra Bladets artikel, hvor der ligger en trailer til onanieskapaden i Guds Hus, som ifølge Misse Jensen var “meget spændende, forbudt og ophidsende.”

“Det bedste ved dagen var helt klart inde i Marmorkirken. Jeg syntes, det var uendeligt liderligt at sidde et sted og lege, hvor der virkelig er en reel chance for at blive opdaget. Jeg elsker det der adrenalinsus, og som man også kan se i filmen, får jeg nogle små chok, når der kommer nogen for tæt på,” siger pornomodellen til avisen.

Videos by VICE

Desværre bliver vi ikke klogere på, hvad sognepræsten i kirken, Pia Søltoft, har at sige til sagen, for hun har nægtet at udtale sig. Men et gæt vil være, at hun ikke finder episoden “uendeligt liderlig”.



Vurderingen må gå på, om en bænk eller et kirkegulv er nok til at blive dømt efter paragraffen om ‘kirkens ting’ – Trine Baumbach, juridisk ekspert

Kristeligt Dagblad, som naturligvis også omtaler historien, (dog uden at bringe interview med Misse Jensen eller link til hendes onanivideo) har rådført sig med en ekspert for at blive klogere på, om det er strafbart at trille ært i kirkerummet. Svaret er formentlig ja, vurderer centerleder på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, Trine Baumbach:

“Jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der er i tvivl om, at det er strafbart at onanere i en kirke, da det er et offentligt sted” siger hun og uddyber:

“Rent juridisk er der to muligheder i en sag som denne. Man kan dømmes for krænkelse af blufærdigheden eller for usømmelig omgang med ‘kirkens ting’.”

Her vurderer eksperten, at det at onanere i en kirke med flere potentielle øjenvidner er en klar krænkelse af blufærdighedsloven, mens den anden paragraf, som omhandler usømmelig omgang med kirkens ting, kan tolkes lidt forskelligt.

“Vurderingen må gå på, om en bænk eller et kirkegulv er nok til at blive dømt efter paragraffen om kirkens ting,” siger hun til Kristeligt Dagblad.

Selvom Trine Baumbach peger på, at man kunne statuere et eksempel ved at retsforfølge den formastelige onanist, har Marmorkirken dog ikke tænkt sig at anmelde episoden.

“Jeg har egentlig ignoreret de henvendelser, der har været, for jeg håber lidt, at sagen går i sig selv. Jeg mener selvfølgelig ikke, at det her skal foregå i en kirke, men vi har ikke tænkt os at melde sagen til politiet,” siger menighedsrådsformand Viggo Nørgaard Nielsen til Kristeligt Dagblad.