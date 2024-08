En dansk sushi-stripper fortæller, hvordan det føles at lægge krop til rå fisk

Sushi smager dejligt, og nøgne kvinder ser dejlige ud. Det var måske det ræsonnement, samuraierne havde i tankerne, når de fejrede en sejr ved at spise sushi serveret på nøgne kvindekroppe i det gamle Japan. I dag praktiseres traditionen stort set ikke i Japan længere, og der er langt fra vestens gimmick-fortolkning til datidens japanske kunstform.



Nu er jeg selvfølgelig ikke samurai, men bare fordi to ting er en succes hver for sig, betyder det ikke nødvendigvis, at de to ting bør forenes, og jeg må indrømme, at mødet mellem sushi og kvindekrop vækker en anelse mere skepsis end begær hos mig.

For det første kan jeg ikke lade være med at tænke på, at der er en vis risiko for, at wasabien havner steder, der umiddelbart ikke går godt i spænd med wasabi. For det andet kan jeg kun forestille mig, at Fødevarestyrelsen ville kvittere med en sur smiley, hvis de så kombinationen af maveskind og rå fisk. Og for det tredje har jeg svært ved at forstå, hvordan man kan ligge helt stille så længe.

For at få ryddet ud i mine fordomme og blive klogere på fænomenet, tog jeg en snak med eventpigen Anastacia på 24 år fra Sky Strip, der blandt andet arbejder som body-sushi performer. Hun kunne blandt andet fortælle, hvilke forberedelser, der går forud for serveringen, og hvad hun gør, hvis en gæst får fat med spisepindene i noget, der ikke er sushi.

MUNCHIES: Hej, Anastacia. Hvordan foregår sushi-arrangementet helt praktisk?

Anastacia: Jeg tager tøjet af og lægger mig der, hvor de gerne vil have det. Det er som regel på et solidt spisebord, men det kan også være på køkkenbordet. Inden da har jeg selvfølgelig været i bad og har barberet mig forskellige steder. Der er et par medhjælpere, som placerer sushi-stykkerne på min krop, og så ligger jeg helt stille og forsøger at trække vejret så forsigtigt som muligt, så sushien ikke falder af. Som udgangspunkt er jeg helt nøgen, og der er ikke lagt noget imellem mig og sushien, for jeg tror, folk synes, det er frækkere at spise sushi direkte af den nøgne kvindekrop.

Deltager du i samtalen over bordet, mens du ligger der?

Jeg er festens blikfang, så det er klart, at folk taler om mig. De kommer også med små positive kommentarer om, at sushien klæder mig, eller at jeg har en flot, flad mave, hvor sushien ligger godt, men jeg har ikke lange samtaler med gæsterne. Mens jeg ligger der, forsøger jeg at være til stede i nuet og holde øje med, om der er sushi nok på mig.

“Der sker ofte, at de tager fat i brystet i stedet for makirullen” – Anastacia.

Hvilke arrangementer bliver du hyret til?

Det kan være alt fra et håndværkerfirma, der holder sommerfest til en loge, der holder generalforsamling. Fælles for arrangementerne er, at der næsten kun er mandlige gæster. Det sker, at der er en enkelt kvinde eller to, men det er klart en mandeting at hyre en sushi-pige, når man skal fyre den af med drengene.

Sker det, at folk hapser i dig med vilje under påskud af, at de gik efter sushien?

Ja. Det sker ofte, at de tager fat i brystet i stedet for makirullen. Mænd vil prøve på alt, hvis de får lov, så jeg holder dem ud i strakt arm og slår reglerne fast fra starten. Hvis jeg først lader én gæst overskride min grænse og ikke slår ned på det med det samme, ender det bare med, at alle de andre også tror, at det er okay.

De fleste accepterer aftalen med mindre, de er fulde og synes, det er rigtig sjovt at overskride mine grænser. Jeg går altid ud fra, at den person, der holder festen, har oplyst de øvrige gæster på forhånd, om hvad de må, og hvad de ikke må. Hvis der alligevel er nogen, der bryder aftalen, skubber jeg dem væk og fortæller dem, hvordan tingene hænger sammen, men de fleste er rigtig gode til at overholde aftalen.

Hvad er det mærkeligste, du har været ude for i din tid som sushi-pige?

Engang var der nogen, der hældte soya over sushien, mens den stadig lå på min krop. Det resulterede i, at der var soya ud over hele min krop. Det, der før havde set fint og delikat ud, så nu ret beskidt ud. Det kan selvfølgelig være, at de kunne lide det sådan. En anden gang syntes gæsterne, det var sjovt, at jeg lå med et stykke sushi i munden, så jeg ikke kunne sige noget, lidt ligesom en pattegris med et æble i munden. Tit kan gæsterne godt lide at tage sushi-stykkerne med munden, men det er måske i virkeligheden ikke så mærkeligt – og det giver gode drikkepenge at lade dem gøre det.

Føler du dig nogle gange som et møbel?

Ja, det gør jeg måske et eller andet sted, men samtidig bliver jeg virkelig beundret for mit mod og min krop. Hvis jeg er et møbel, er jeg det flotteste møbel i rummet. Det ville være ubehageligt, hvis jeg blev ignoreret, men sådan er det heldigvis ikke. Jeg havde prøvet topløs servering, før jeg var sushi-pige, så jeg var ikke nervøs for at være nøgen, men forskellen er, at man ved topløs servering kan gå væk, hvis folk opfører sig ubehageligt. Når man er sushi-pige og skal ligge stille, er man mere låst, sårbar og lidt underdanig.

Er det svært at ligge stille så længe?

Typisk ligger jeg der en hel time, så selvfølgelig falder der et par stykker af undervejs – specielt hvis jeg kommer til at grine.

Hvad gør du, hvis du kommer til at svede?

Jeg bliver ofte hyret til herrefrokoster, hvor gæsterne har jakkesæt på. Det betyder, at jeg kommer til at småfryse lidt, for alternativet er, at gæsterne ville have det for varmt.

Kan du selv lide sushi?

Ja! Især rullen med laks og avocado, men indbagte rejer er også godt.