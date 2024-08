En definitiv liste over alle de emojis, der skal dø

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Apple har lige annonceret et nyt sæt emojis. De 70 symboler rammer din telefon i efteråret, og der vil både være superhelte, en cupcake, en kænguru, en kage, rødhårede og gråhårede blandt meget andet. De nye emojis bliver hvert år valgt af Unicode Consortium, en gruppe, der overvejer alle de forslag, de får – hvilket gør dem en lille smule inkluderende – inden de skærer listen ned til mellem 50 og 100 nye emojis.

Den proces har skabt en skov af emojis: 2500 er simpelthen alt for mange, og til sidst skal vi vade gennem et hav af så mange små, tilfældige symboler, at det vil være umuligt at finde dem, vi skal bruge.

Her er en liste over alle de emojis, der bør blive fjernet. Unicode Consortium, jeg håber, I lytter:

Ur-emojis

Jeg ved, jeg ikke er den eneste, der mener, at ure er noget lort. Folk er så optagede af at diskutere, om smartphones er dårlige for os, om streaming er dårligt for os, om virtual reality er dårligt for os, at de overser, hvor nederen en af de ældste, moderne teknologier er. William Faulkner skrev: “Ure viser, hvad klokken er. Tiden er død, så længe den bliver justeret af små tandhjul. Først når uret holder op med at gå, bliver tiden vækket til live.”



For at bevise Faulkners pointe, så kan man kun bruge ur-emojien til at give folk stress. Det er en påmindelse om en deadline, en undskyldning for at komme for sent eller bogstaveligt talt et billede på, hvad klokken er lige nu. Det mest irriterende er, at der ikke kun er ét ur, men en hel side, man skal scrolle igennem. Hvorfor har vi behov for en emoji til hver eneste halve og hele time – plus et armbåndsur, en alarm, et kirketårn og et timeglas? Hvis Unicode Consortium er på slankekur, så vil de gøre verden, og de hektisk skrivende masser, en tjeneste ved at fjerne urene.

Alle emojis, som ikke er en kniv eller et sværd

Der er tre emojis, man kan bruge til noget: Kniven, sværdet og de to krydsede svær. Enhver emoji kan blive symboliseret med en af de tre. Alt andet falmer i skæret fra en skinnende klinge.



Pageren

Er pointen med en smartphone ikke, at vi ikke har brug for personsøgere længere?

Emojis, der viser former

Jeg forestiller mig, at en del mennesker har brugt emojis med flag under VM for at kunne vise deres pludselige interesse for det kroatiske landshold. På vej hen til flagene skulle de igennem en gold ødemark af ligegyldige former. Måske kan man godt argumentere for, at der skal være ét flueben – men hvorfor er der to? Hvor mange mennesker har nogensinde brugt symbolet, hvor man veksler dollars til yen? Hvorfor er der matematiske symboler, når de allerede findes på keyboardet i forvejen? Så er der firkanter. Hvem har nogensinde brugt en emoji af en sort firkant? Hvem er det, der siger: “Hey, den her grå firkant er ret fed, men kan man ikke få den lidt større? Pyha, der var heldigvis en!” Hvad skal man nogensinde bruge en blå rude til? Hvorfor er der en firkant inde i en firkant? Er det emoji-udgaven af abstrakt impressionisme? Er det meningen, at vi skal reflektere over indholdet af en emoji og se dem som noget andet og mere end formidling af sprog – som et symbol uden betydning, som intet andet end pixels, der kun indeholder den information, vi helt arbitrært har trukket ned over dem gennem vores kulturelle kontekst? Hvis det er tilfældet, så fair nok.

Hvis ikke, så skal de ud.

Silhuet af Japan

Bare fordi Japan har opfundet emojis, skal de ikke have deres eget ikon. Resten af os har flag, og det må også være godt nok til dem.

Folk med skuffede ansigtsudtryk

Den smiley face-agtige emoji udtrykker følelser, og menneskekroppen udtrykker specifikt kropssprog, så hvorfor eksisterer de her? I hvilken verden scroller du forbi alle de smileys for at finde et hoved, der sidder på en krop – især når de følelser, du kan få er “lidt skuffet” og “meget skuffet”?

De ligegyldige måner

Alle udover meteorologer og folk, som tager deres interesse i astrologi langt videre end det socialt acceptable niveau, er pisse ligeglade med, om månen aftager eller tiltager. I må gerne beholde fuldmåne, nymåne og halvmåne, og dem med ansigter, som er endt med at symbolisere noget uhyggeligt eller racistisk, men resten må ud. Måske kan I bruge noget af den ekstra plads til at give os en måneformørkelse.

Fysiske postkasser

Hvorfor bruger du en emoji til at fortælle nogen, at du sender dem et brev? Hvorfor har du brug for så mange forskellige postkasser? Hvis du sender breve til folk – hvilket er en fed ting at gøre – så lad det være en overraskelse. Hold din snail mail og dine sms’er helt adskilt!

Så mange udgaver af en familie

Hvad med de familier, der har tre børn? Hvad med de familier, hvor der ikke er nogle forældre? Hvem kan overhovedet se, hvad familien består af, når det er emoji-størrelse?

Kyssende ansigt

Jeg ved ikke om det hold, der designede emojis, var jomfruer eller hvad, men det er altså ikke sådan man kysser.