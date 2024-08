En del af dig kommer fra en anden galakse, siger ny forskning

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard.

Den anerkendte videnskabsformidler og astronom Carl Sagan opfandt udtrykket, “vi er alle lavet af stjernestøv” for at forklare atomerne i vores krops utrolige oprindelse. “Nitrogen i vores DNA, kalcium i vores tænder, jern i vores blod, kul i vores æbletærte – det hele kommer fra en kollapsende stjernes indre,” sagde Sagan i sin bog Cosmos fra 1980, der udkom samtidig med TV-serien af samme navn.

Det er helt igennem fantastisk at tænke på, men i følge en undersøgelse udgivet af Monthly Notices of the Royal Astronomical Society bliver det endnu bedre. Ført an af astrofysiker Daniel Anglés-Alcázar fra Northwestern University’s Center for Interdisciplinary Exploration and Research in Astrophysics (CIERA), brugte forskerne supercomputere til at køre komplekse simulationer af vores galakses skabelse og udvikling fra the Big Bang til i dag.

De grønne linier viser strømninger af gas fra nærliggende galakser, der rejser til midten af vores galakse. Billede: Daniel Anglés-Alcázar/Northwestern University

Deres hypotese er, at op mod halvdelen af alt indhold i Mælkevejen stammer fra andre galakser. Livet på jorden er altså ikke kun lavet af stjernestøv, men måske ekstragalaktisk stjernestøv (til dels, i hvert fald). Nogle af de udefrakommende elementer blev plantet under fusioner med andre galakser i de tidligere år af dens eksistens. Men meget af det er også kommet hertil som resultat af eksploderende supernovaer i andre galakser og er nået herhen på bølger af “galaktisk vind”, som er strømme af ladede partikler, der rejser mellem galakser med op mod 3000 kilometer i sekundet.

Den slags bestøvning bliver kaldt for baryon-cyklussen, og er en proces, der både involverer udledning af materialer, der til sidst bliver gen-absorberet i den galakse, det kom fra og udvekslingen af stof mellem forskellige galakser.

Selv ved de ufatteligt høje hastigheder kan det stadig tage milliarder af år før stjernestøv fra “nærtliggende” galakser – altså dem, der ligger indenfor en million lysår fra Mælkevejen – når hen til os.

Forskerne har vidst, at galakserne udveksler materiale i årtier, men kvantificeringen af hvor stor en del af Mælkevejen, der kan spores tilbage til fremmede galakser, kræver sofistikerede simulationer som det system der hedder Feedback In Realistic Environments (FIRE), som Anglés-Alcázars hold brugte for at nå frem til deres resultater.

Animation, der viser overførslen af stof til en galakse, der ligner Mælkevejen. GIF: Daniel Anglés-Alcázar/Northwestern University

Det særlige ved FIRE er, at den kan lave en model, der viser de grumsede strukturelle forbindelser mellem galakserne, som er påvirket af baryon-cyklussen, og dermed var det muligt at lave en mere præcis forudsigelse af forholdet mellem materialer skabt henholdsvis indenfor og udenfor vores grænser.



Holdet brugte to supercomputere til at behandle deres data: Quest cluster fra Northwestern University og Extreme Science and Engineering Discovery Environment fra National Science Foundation. Det førte til opdagelsen af, at op mod 50 procent af Mælkevejen – inklusiv dele af dig selv, dit kæledyr, den burger, du spiste i går og stjernerne på himlen – har rejst gennem det intergalaktiske vildnis for at nå til, hvor det er i dag.

“Når man tænker på, hvor meget af det stof, der har skabt os, kommer fra andre galakser,” siger Anglés-Alcázar i en pressemeddelelse, “så kan vi på sin vis godt betragte os selv som rumrejsende eller ekstragalaktiske immigranter.”