En ekspert i gidselforhandlinger forklarer, hvordan du skal fortælle nogen, at du har givet dem en kønssygdom

Hvis jeg skal være helt ærlig, har min seksuelle karriere været beskeden. For at sige det mildt. Men hvis der er en ting, jeg er stolt af, så er det, at jeg aldrig har givet nogen en kønssygdom. Det betyder til gengæld, at jeg ikke har nogen førstehåndserfaring – seriøst ingen – med at fortælle et andet menneske, at jeg har inficeret deres kønsdele. Og jeg har ikke lyst til at rådgive om noget, som jeg har absolut ingen personlig erfaring med.



Derfor tog jeg kontakt til Ben Lopez, der professionelt mægler gidseltagninger til hverdag og har skrevet The Negotiator: My Life at the Heart of the Hostage Trade. I årtier har Lopez brugt sin karriere på at flyve rundt over hele verden for at tale på vegne af oprørte familier, hvis nærmeste er blevet taget som gidsler af terrorister og kriminelle. Hvis der er nogen, der ved, hvordan dårlige nyheder skal fortælles, så tænker jeg, at det må være Lopez.

Det vigtigste er at huske, hvem der bærer skylden: dig. Det her er fuldstændig din skyld, som Lopez minder mig om mere end en gang i løbet af vores telefonsamtale. Hold den tydelige og betingelsesløse anerkendelse af din egen skyldighed forrest i tankerne. Hvis du forbliver oprigtigt ydmyg og brødebetynget gennem hele forløbet, er der faktisk en chance for, at du klarer dig igennem det her uden varige men.

“Det her handler om dem, ikke om dig,” siger Lopez sagligt. “Det handler ikke om, at du skal få det bedre med dig selv eller føle dig mindre skyldig. Så du er nødt til at tænke over, hvordan du fortæller dem det.”

Tænk over, hvordan personen kommer til at reagere, når du skal beslutte dig for, hvordan du fortæller dem det. Men hvad hvis du dårligt nok kan huske, hvordan dit one-night stand ser ud, for slet ikke at tale om afkode deres følelsesmæssige responser? Lopez er urokkelig. “Du kendte dem formentligt godt nok til at give dem en kønssygdom, så bare giv det dit bedste skud.”

Lopez anbefaler, at man altid fortæller personen det ansigt til ansigt (“det viser respekt”), men hvis du ikke har mulighed for at møde dem fysisk, så ring til dem – du må aldrig gøre det via SMS. Jeg spørger ind til et passende sted at mødes. “Et godt udgangspunkt er: ‘Hvor ville jeg selv have lyst til at få det at vide?’” Lopez foreslår nådesløst at tage hjem til personen. “På den måde kan du gå, når du har lyst. Hvis I aftaler at mødes hjemme hos dig, så er du nødt til at smide dem ud. Det er pludseligt meget sværere.” Men hvis du er bange for, at de reagerer dårligt på nyheden, eller måske endda bliver aggressive, så gør det et offentligt sted – en café eller sådan noget.”

Overraskende nok anbefaler Lopez, at man på forhånd ikke tænker alt for meget over, hvad man vil sige. Skyd fra hoften (og dine inficerede kønsdele). “Lad være med at forberede dig alt for meget på det psykologisk,” lyder hans råd. “Det gør det kun sværere for dig.” Lopez siger, at du skal gå all in, som når man river et plaster af.

“Start med, ‘Jeg har en dårlig nyhed,’ og så bare sig det,” siger Lopez. “Prøv at sørge for, at der går ekstremt kort tid fra, at du siger, ‘Jeg har en dårlig nyhed’, til at du fortæller nyheden. Det er kun med til at øge spændingen og angstniveauet i situationen.”

Lad være med at bruge tvetydigt sprog – du er ikke Donald Trumps pressesekretær. “Gør det så præcist og tydeligt som muligt,” råder Lopez. “Undgå at bruge eufemismer. I min erfaring kan folk som regel godt klare sandheden. Det værste, du kan gøre, er at skjule det. Lad være med at prøve på at gemme dig eller undvige situationen.”

Bør man nogensinde advare personen på forhånd, om at man har dårlige nyheder? “Kan du huske da du var barn, og du skulle vaccineres? Det var forfærdeligt,” siger Lopez. “Det bedste, du kan gøre, er at lade være med at fortælle det til barnet, indtil det er tid til indsprøjtningen. Alt andet er ren tortur.”

Jeg får Lopez til at give mig med en præcis skabelon for, hvad man skal sige. “Sig, ‘Jeg er ked af, at jeg gav dig en kønssygdom,” svarer han. “Det var ikke med vilje – jeg vidste ikke, at jeg havde den. Hvis du har brug for hjælp med at håndtere det her, så vil jeg meget gerne hjælpe.” Han fortsætter: “Ideen er at reparere det, du har ødelagt” – navnlig, den anden persons kønsdele.

Men hvad nu, hvis du tager alle de her råd til dig, og det stadig er en katastrofe – den anden person vræler utrøsteligt, mens du forsøger at tænke på alt andet, end hvor meget det klør lige nu.

“Det vigtigste at huske er, at de har ret til at være vrede,” siger Lopez. “Du har jo for helvede givet dem en kønssygdom. Den her har du nok gjort dig fortjent til.”