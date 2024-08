En enorm smugler-tunnel til Mexico er blevet fundet under en forladt KFC i USA

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Fastfoodrestauranter har længe været et sted, hvor folk, der ved, hvor det går ned, kan få mere end bare en burger – om det så er en pose coke, der følger med din Happy Meal, eller pot, der serveres med dine “ekstra sprøde” pomfritter. Og nu ser det ud til, at selv forladte restauranter kan bruges. De amerikanske myndighder har opdaget noget, der ligeså godt kunne være en del af et afsnit af Breaking Bad: En vidstrakt tunnel, der bruges til at transportere stoffer fra Mexico til en nedlagt KFC i Arizona.

Grænsepolitiet fandt den 180 meter lange undergrundstunnel, efter lokale færdselsbetjente i sidste uge stoppede den lokale indbygger Ivan Lopez, som var i besiddelse af stoffer for over en million dollars – han var i færd med at læsse sin bil med både coke, meth, heroin og fentanyl, da han blev pågrebet. Det fortæller Fort Worth Star-Telegram. Da politiet havde undersøgt, hvilke ejendomme manden var i besiddelse af, tjekkede de også den forladte KFC, som han havde købt for nylig, og der fandt de et lille 20 centimeters hul i køkkengulvet.

De borede to etager ned og opdagede en gang med træskelet, der var lige så langt som to fodboldbaner, og som endte under et hus på den anden side af grænsen i San Luis Rio Colorado, Mexico. Myndighederne mener, at smuglerne kom ned i tunellen gennem en skjult faldlem under en seng i huset. Derefter bar de stofferne over grænsen og hejste dem op gennem gulvet i restauranten i Arizona med et reb. Grænsepolitiet har udsendt en video, hvor de går rundt i tunellen, så man kan se, hvordan smuglerne måske har benyttet den:

“Det har taget lang tid at bygge den her tunnel, og det har været en meget dyr affære,” står der i anklageskriftet. “Sådan et projekt kræver, at adskillige personer på begge sider af grænsen indgår i en omfattende og risikabel transnational sammensværgelse.”

Lopez blev taget med 120 kilo meth, 6 kilo coke, 14 kilo heroin og næsten 3 millioner doser fentanyl. Anholdelsen skete, efter politiet havde observeret ham “komme ind og ud” af den forladte KFC, mens han bar på “store beholdere,” som han læssede sin bil. Han er nu sigtet for et utal af narkorelaterede lovovertrædelser — blandt andet planlægning af en grænsetunnel. Det er en meget specifik sigtelse, som kan sende ham i fængsel fra 10 år og helt op til livstid, hvis han bliver dømt.

Lopez’ påståede operation foregik rimelig meget i det åbne, når man sammenligner med de mange, mange, mange andre kreative metoder, smuglere ellers har benyttet til at få stoffer ind i landet – lige fra falske numser til middelalderlige katapulter. Hvem ved, hvor mange undergrundstunneler, der er rundt omkring i kældre under USA’s utallige forladte tankstationer og restauranter?