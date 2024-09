En “falsk” lejemorderside på dark web forbindes med en virkelig mordsag

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard

Stephen Allwine er angiveligt morder. Ifølge en politirapport er Stephen mistænkt for at skyde sin kone Amy Allwine i hovedet med en ni millimeter pistol i deres hjem i Cottage Grove, Minnesota sidste år.

Men den afgørende del af historien, der fik anklagerne til at sigte Stephen, var hans angivelige og forfejlede forsøg på at hyre en lejemorder til at myrde Amy på det såkaldte dark web. Siden Besa Mafia, som tilsyneladende drives af albanske gangstere, viste sig at være svindel, og i maj postede en hacker sidens brugerdetaljer og beskeder på nettet, hvilket Motherboard tidligere har rapporteret.

FBI holdt øje med de hackede oplysninger og tippede i hvert fald ét potentielt offer – Amy Allwine.

“Hvis du vil slå nogen ihjel eller slå dem ned, så er vi de rigtige at gå til,” står der på Besa Mafia. I februar 2016 kontaktede en bruger med navnet “dogdaygod” de formodede lejemordere med et job: Han ville have Amy Allwine slået ihjel og ville have det til at ligne et biluheld. Det ville koste 6000 dollars, svarede Besa Mafia.

Stephen Allwine/ Washington County District Court

Dogdaygod lod til at kende Amy godt – den anonyme bruger fortalte, at Amy skulle rejse til Moline, Illinois i marts og spurgte, om deres mission kunne udføres der. Efter lidt frem og tilbage – Besa Mafia skrev at deres lejemorder blev anholdt og var i politiets varetægt, hvilket forsinkede opgaven – bad gruppen om yderligere 12.000 dollars fra Dogdaygod.



Men i maj offentliggjorde en hacker Besa Mafias kundeliste og afslørede siden som svindel. Dogdaygod fik aldrig, hvad han havde betalt for, og gik i stedet videre til Dream Market – et marked på dark web, hvor han efterspurgte stoffet scopolamine – ‘Djævlens Ånde’.

Stoffet er ifølge rapporten “kendt for at slette en persons hukommelse og efterlade dem ude af stand til at udøve fri vilje. Stoffet er et duftfrit og smagsfrit pulver, som hurtigt kan opløses i væske og som oftest bliver hældt i drinks eller strøet ud over mad.”

Efter hacket på Besa Mafia læste FBI dogdaygoods beskeder og så, at brugeren havde bestilt mordet på Amy. Den første juni mødtes FBI-specialagent Silkey og kriminalbetjent Raymond med Allwine-parret, og sendte Amy ned på den lokale politistation for at modtage yderligere information. Betjentene rådede Amy til at være ekstra påpasselig på grund af truslen mod hende, og parret satte en alarm op i huset.

Over de næste par uger Amy modtog flere trusler fra en anonym email-konto, der opfordrede hende til at tage sit eget liv:

“Begå selvmord. Hvis du ikke gør det, vil du langsomt se tingene blive taget fra dig, og hver gang vil du vide, at du kunne have forhindret det, hvilket vil æde dig op langsomt indefra,” stod der i en af dem.

Den næste måned købte Stephen det håndvåben, der senere blev brugt til at slå Amy ihjel. I løbet af den dag, Amy døde, havde hun klaget over at føle sig svimmel og havde søgt på nettet efter “Vertigo-Wikipedia.”

Efterforskerne fandt rester på Stephens højre hånd, der stammede fra et affyret skud. En undersøgelse af Amys lig afslørede, at hendes krop indeholdt en mere end 45 gange så høj koncentration af scopolamine, end den ville efter en normal dosis.

Under en efterforskning af Stephens enheder afslørede betjentene en slettet backup-fil af en identisk bitcoin-adresse sendt af Dogdaygod til Besa Mafia.

“Denne specifikke bitcoin-adresse er præcis den samme adresse, som dogdaygod brugte, hvilket forbinder den tiltalte direkte med Dogdaygod,” står der i rapporten.

FBI’s advarsel var ikke nok til at redde Amys liv. En talsperson fra FBI kunne hverken bekræfte eller benægte, at de efterforsker brugere fra Besa Mafia.

Stephens advokat Kevin DeVore fortalte Motherboard, at sagen stadig er i den indledende fase, og at datoen for retssagen er sat til den 2. juni.

Stephen er tiltalt for mordet, men blev kortvarigt løsladt efter at have betalt kaution på 500.000 dollars, men blev anholdt igen, efter han prøvede at kontakte sin og Amys ni-årige søn og overvågede ham med et GPS-smartwatch. Stephen er frataget retten til at kontakte sønnen samt Amys forældre og står til maksimum 40 års fængsel.