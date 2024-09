Far og søn stjal chicken wings for 280.000 kroner

Denne artikel er oprindeligt publiceret på MUNCHIES.

Gibson og Glover. Starsky og Hutch. Tango og Cash. Pinkman og Heisenberg.

Hollywood har længe vidst, at en dynamisk duo bestående af to gutter på toppen af deres game er lig med potente plots og uanede muligheder. Det gode, gamle makkerpar skal jo nærmest bare brage gennem døren til saloonen, før banditterne giver fortabt. Men hvad sker der, når en duo går sammen om en meget mere nederdrægtig plan?

En far og søn slog for nyligt pjalterne sammen for at gøre deres drømme til virkelighed. De stjal chicken wings for omkring 280.000 kroner fra deres arbejdsplads – en restaurant i Syracuse, New York. Mød makkerparret Rojek og Rojek.

Udmeldingen fra sherifkontoret i Onondaga County lyder på, at 56-årige Paul Rojek og hans 33-årige søn Joshua Rojek blev taget i at stjæle chicken wings fra Twin Trees Too! Restaurant over en periode fra februar til november. Rojek junior og senior arbejdede som kokke på Twin Trees Too!, og ifølge sheriffens udmelding bestilte duoen wings fra restaurantens leverandør, men fik restauranten til at betale for dem og skaffede kvitteringerne af vejen. Så solgte de dem angiveligt videre til andre restauranter i området til en bedre pris. At købe uemballerede chicken wings fra mænd på gaden virker ellers som noget, man burde have fået besked på at holde sig fra ret tidligt i livet.

På grund af chicken wing-kuppet er Rojek og Rojek sigtet for tyveri og for at have forfalsket forretningspapirer. Selvom det helt sikkert ikke er det, der menes med ‘et familieforetagende’, skal de to Rojeks have ros for deres innovative tilgang til deres far/søn kvalitetstid.

Man kan bestille 18 kilo chicken wings på ConsumerMeats.com til 312,85 kroner, og det er formentligt billigere for en restaurant, der har leverandøraftaler. Det estimeres, at der er omkring 400 chicken wings i hver 18 kg-kasse, hvilket betyder, at du eller jeg ville kunne købe lige præcis 892 kasser wings (356.800 wings) for 280.000 kroner. Paul og Joshua Rojek fik sandsynligvis endnu flere wings for samme penge.

For at tegne et billede af, hvor mange penge restauranten nogenlunde gik glip af i form af tabt omsætning kan vi oplyse, at en omgang milde, medium, hot eller BBQ wings koster 68 kroner på Twin Trees Two!.

Det vildeste er, at deres påståede kyllingekup ikke engang er det største chicken wing tyveri i nyere tid. Deres bytte er nemlig overgået af Patterson-Jackson kuppet i 2013, hvor Dewayne Patterson og Renaldo Jackson stjal for omkring 442.550 kroner chicken wings i Georgia i fuldt dagslys. Det vovede tyveri fandt op til Super Bowl, hvor wings er allermest efterspurgte. De stjålne wings blev aldrig fundet.

Det vides ikke, hvad fremtiden vil bringe på for de forbryderiske kyllingekonger – men deres familiære fjerkræsfusk har stensikkert foreviget Rojek-navnet på Syracuses sortbørs for fast food.

