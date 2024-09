En finsk mester-barista vil revolutionere din pulverkaffe

Kvalitetskaffe – den rigtige gode slags – er ikke altid let at få fat i. Det er ofte forbundet med lange køer på kaffebaren og ubehagelige interaktioner med baristaer, der knap nok magter et “hej”, når man bestiller. Men det er det hele værd, når man får en kop kaffe, der ikke smager af vand med cigaretskodder.

Men kaffeverdenen kan være både intimiderende og svær at få adgang til. Tager man ud af byen er god kaffe nærmest umuligt at opstøve.

Hvad nu hvis der fandtes et instant alternativ, der kunne tilbyde den samme sansemæssige oplevelse?

Kalle Freese, som er manden bag Sudden Coffee. Foto: Justin Kaneps

Svaret kan være Sudden Coffee, som er noget af det mest sjældne på markedet: pulverkaffe af en høj kvalitet. Sudden Coffee er skabt af den prisvindende finske barista Kalle Freese, og det bliver produceret i en gammel lagerbygning i San Francisco. Kaffen bliver solgt i små plastikrør, der lige nøjagtig indeholder nok pulver til en enkelt kop, og det scorer højt på zeitgeist-skalaen. Men er det egentlig godt?

Det er i hvert fald nemt. Alt du skal gøre er at bestille nogle rør på nettet, afvente deres ankomst og have vand klar. Et enkelt rør med Sudden Coffee indeholder 4,5 g frysetørret kaffe, som skal blandes op med 2,5 dl varmt eller koldt vand. “Man kan faktisk blande det op med alle slags væsker,” fortæller 24-årige Kalle.

Hører man om pulverkaffe eller instant kaffe, tænker man ofte på det meget tvivlsomme stads, man får serveret mod jetlag i ti kilometers højde, eller det man finder på midten af bordet i mødelokalet, som man kun drikker, hvis man er ved at dø af kedsomhed. Bare tanken om pulverkaffe giver mig halsbrand. Men mennesker over hele verden drikker det, og det udgør cirka 34 procent af verdens kaffeforbrug.

Et rør med pulverkaffe fra Sudden Coffee. Foto: Justin Kaneps

Tid trumfer kvalitet, og så er det super billigt.

Sudden Coffee er af en helt anden kaliber. Det har en overraskende behagelig aroma, en moden frugtig sødme, god syrlighed og en god mundfølelse. Og så har det en ren og behagelig eftersmag – to adjektiver, der sandsynligvis aldrig før, er blevet brugt til at beskrive instant kaffe.

“Det er selvfølgelig ikke lige så aromatisk og livligt som en friskbrygget kop kaffe,” fortæller Kalle, “men det er stadig en rigtig god kop kaffe. Helt fundamentalt så laver vi vores pulverkaffe på samme måde som andre producenter.”

Bønnerne, der bruges til at lave Sudden Coffee, bliver malet og brygget til espresso shots. Den kølede kaffe bliver derefter frysetørret, indtil det mest af alt ligner brune krystalklumper. Derefter bliver krystallerne pulveriserede og puttet i rør. Det lyder simpelt, men det er en langvarig process, der kræver mange forskellige værktøjer og maskiner: vakuumpakker, frysetørrer og en hammer. “Lige nu er det ret ghetto og totalt håndlavet,” siger Kalle. “Det er ikke fordi, vi har opfundet den dybe tallerken. Vi er bare de første, der kombinerer instant kaffens praktiske anvendelighed med god smag.”

Pulverkaffe har eksisteret i næsten 250 år. Den første af sin slags blev opfundet i Storbritannien i 1771, hvor det blev patenteret af den britiske regering. Den tørrede, opløselige substans, vi kender i dag, blev opfundet 130 år senere af en japansk videnskabsmand, Satori Kato, med base i Chicago. Katos oprindelige målsætning var at skabe en te, der var opløselig i vand. Tre årtier senere blev den mest berømte form for pulverkaffe opfundet i Nestlés laboratorier i Schweiz. Den stolte opfinder, Max Morgenthaler, kombinerede ordene Nestlé og café, og sådan opstod Nescafé. På trods af de små kaffebarers stigende popularitet og deres fokus på kvalitetskaffe, så anslår man at markedet for pulverkaffe vil indbringe 35 milliarder dollar i 2018.

Kalle Freese i dyb koncentration foran kaffemaskinen. Foto: Justin Kaneps

Men ser man bort fra det økonomiske incitament, kan det være svært at forstå hvorfor Kalle, en ung barista der to gange har vundet det finske barista mesterskab og som sidste år sluttede på en niende-plads ved World Barista Championships, har kastet sig over denne genre.

“Hvorfor ikke!” siger han “Jeg legede lidt med idéen for et års tid siden, mens jeg var vært ved et barista arrangement i Prag. Ved den efterfølgende middag, efter at jeg havde drukket et par glas vin for at dulme mine nerver, satte jeg mig ved siden af verdens førende kaffe videnskabsmand Chahan Yeretzian og pitchede min idé, min tilgang og min metode til ham.

“Han støttede min strategi. Jeg var helt lamslået. Jeg vil gerne have, at det skal være lettere at få fat i god kaffe. Der er et enormt hul i markedet mellem den friskbryggede kop kaffe, og det vi i dag kender som instant kaffe. Min idé med Sudden var at fylde det hul og samtidig gøre en god kop kaffe til noget sjovt og nemt.”

Og for Kalle, den nørdede og grundige barista, er ingredienserne det vigtigste. “Vi bruger de bedste bønner og stræber efter at brygge dem, så godt vi kan. Til den seneste portion brugte vi Little Brother Espresso, som vi har købt fra min lokale yndlings kaffebutik, Saint Frank Coffee. Ritual Roasters forestår ristningen. Nå ja, og så laver jeg mit eget vand.”

Det var en overdrivelse, men vandets kvalitet er yderst vigtigt i forhold til kaffens smag. Mineralerne i vandet, specielt forholdet mellem magnesium og kalcium, spiller en stor rolle i forhold til opløselighed og udvinding. “Vandet i San Francisco er meget blødt, hvilket betyder, at det har et lavt indhold af opløste mineraler. Det er det modsatte af vandet i eksempelvis København,” fortæller Kalle. “Man har faktisk brug for mineraler som kalcium og magnesium for at trække smag ud af kaffegrums. Vi laver vores eget vand ved at tilføre mineraler, og det gør en enorm forskel i udtrækningen af smag.”

Selvom mange af os nu køber kvalitetsbønner for at lave god kaffe derhjemme, og den akavede Aeropress ikke længere kun ejes af de allerværste kaffe aficionados, så er det stadig nemt at fejle, når man maler bønnerne eller brygger kaffen. “Der er så mange variabler, der skal tages højde for,” siger Kalle. “Vandets temperatur og kvalitet, de malede bønners grovhed – det hele kan gå galt.”

Men kan man også fejle, når man laver Sudden? “Hvis der er noget, der er gået galt, så er det min skyld,” griner Kalle. “Vi stræber efter at gøre alt det besværlige. Det eneste sted det kan gå galt, er hvis man blander det med for meget vand.”

Foto: Justin Kaneps

Hvis Kalles “rør”-bryg skal få Nestlé og Starbucks til at ryste i bukserne, er han nødt til at skrue op for produktionen og ned for omkostningerne. Prisen på seks dollar pr. rør henvender sig mestendels til rige folk fra Silicon Valley og nysgerrige gadget-nørder, men hvis flyselskaberne skal med på vognen, skal prisniveauet ned. “Vi er stadig i beta, og vi er så heldige, at vi har en dedikeret gruppe af kunder, der støtter os her i opstartsfasen.

“Vi er lige flyttet ind i vores helt egne lokaler, der tidligere tilhørte Jeg tror, at vi kan udfordre nogle ved at gøre kvalitetskaffe tilgængelig – og til en pris alle har råd til.”

I mellemtiden vader Kalle San Franciscos gader tynde med fyldte kafferør i rygsækken, på jagt efter nye kunder.

“Man ved aldrig hvem man støder ind i, så jeg skal hele tiden være forberedt på at sælge.