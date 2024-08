En flok teenagere sladrede om, at deres lærer tog stoffer i klasselokalet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

I gymnasiet er det ikke unormalt, at lærerne finder nye og interessante former for indlæring, for eksempel ved at vise sine elever, at man kan lave et sjippetov ud af en kats indvolde. Men i sidste uge så nogle elever deres lærer gøre noget andet uortodokst, da de opdagede hende tage stoffer i klasselokalet midt på dagen. Det fortæller Chicago Tribune.

Sidste onsdag opdagede 2.g’eren Will Rogers sin engelsklærer, den 24-årige Samantha Cox, der havde gang i noget mærkeligt i hjørnet af klasselokalet. Som teenagere gør, hev han sin telefon op af lommen og begyndte at filme hende gennem vinduet i den låste dør. På optagelserne kan man se lærerinden skubbe noget hvidt pulver sammen til baner på en bog, inden hun bukker sig ned og sniffer det.

“Hun sidder i hjørnet og gemmer sig med en stol og en bog og noget, der ligner kokain, som hun laver baner af,” siger Rogers til WGN-TV. “Da jeg så optagelserne igen og igen, gik det op for mig, at min engelsklærer lige havde taget kokain.”

Eftersom teenagere i dag åbenbart er meget imod stoffer, var der flere elever, som gik til ledelsen på Lake Central High School, som ringede til politiet. Politiet kom forbi med en narkohund, som straks sniffede sig frem til “en gennemsigtig, tætlukket pose med mange små pakker af sammenrullet sølvpapir” og “et sammenrullet stykke papir,” som ifølge politiet kan “bruges til at indtage ulovlig narkotika gennem sit næsebor,” fortæller Tribune.

Politiet anholdt Cox og tog hende med fra skolen i håndjern, mens mindst én elev filmede det hele på Snapchat. Efterforskningen viste flere remedier til at tage stoffer i hendes bil – blandt andet en glaspibe og to sugerør, skriver Tribune.

Ifølge CBS Chicago indrømmede Cox at have taget coke med i skole, da hun blev udspurgt af politiet. Hun fortalte, at hun havde taget “kvali-coke” for omkring 1000 kroner med fra sin pusher samme morgen, og havde sneget sig ind i det tomme klasselokale, i frikvarteret, få minutter før Rogers begyndte at filme.

Forstander på Lake Central, Larry Veracco, udtaler, at han er glad for, at det hele blev håndteret så hurtigt, men at det i sidste ende var super nederen, at det endte som det gjorde.

“Eleverne kunne rigtig godt lide hende,” siger Veracco til the Northwest Indiana Times. “Det er en sørgelig situation. Vi er glade for, at vi fik hende fjernet fra klasselokalet så hurtigt, og at vi fik et tip fra en elev. Men vi er også bekymrede for hende. Hun var en rigtig god lærer.”

Cox er nu blevet sigtet for at være i besiddelse af ulovlige stoffer, står der i en en pressemeddelelse fra politiet, og hun kommer hermed med på listen over lærere, der gør fucked op ting på skolen.