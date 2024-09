En forretningskvindes guide til sex på forretningsrejser

Billede af Ben Bentley.

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Tyskland.



Det er ikke kun de purunge, men også os lidt ældre, der holder af sex. Og det er ikke altid, at det er til at finde inden for ægteskabets rammer. Man rejser meget som forretningskvinde, og det efterlader en med følgende muligheder for seksuel tilfredsstillelse: ensomt håndarbejde, uskyldig flirten eller springet ud i det ukendte.

Helt grundlæggende: Du kan kneppe nogen når som helst. Måske ikke din drømmefyr eller en potentiel morfar til dit barnebarn, men med lidt held kan man godt finde en mand, der har noget at byde på. Og når du er midaldrende, operer du med et spænd på 40 år: 20 år yngre, 20 år ældre, det spiller ikke nogen rolle.

Det eneste problem er, at det berusede one-night-stand ikke er vildt attraktivt i sig selv. En sen aften i baren står valget ofte mellem moustachefyren med skyggen af en vielsesring på fingeren, der har taget stramme jeans på i et desperat forsøg på at barbere tyve år af sin alder – eller at hoppe i seng med endnu en krimi. Ni ud af ti gange vinder krimien…

Men en gang i mellem er det den tiende gang, og der er det vigtigt at vide, hvordan man scorer en mand, når man ikke lige ligger på stranden med en cocktail i hånden eller sidder på sin lokale bodega.

For det første er det smart (men ikke billigt) at skaffe adgang til de forskellige lounges i lufthavnene. De er nemlig propfyldt med middelaldrende, liderlige mænd, der alle bare venter på et øjebliks privatliv, så de kan finde deres yndlingsporno frem. Her kan du med en cappuccino i hånden scanne lokalet i ro og mag og kortlægge, hvem der har en duty-free pose med parfume til konen, og hvem der sidder og ser det nyeste afsnit af Ray Donovan på iPaden.

Hvis du rejser på monkey class, er det vigtigt, at du er velklædt. Første skridt er aldrig at rejse med en af de der hæslige små kufferter på hjul. Hvis du ser skarp ud, øger det sandsynligheden for, at du bliver opgraderet til business class. Det er her, du gerne vil være: her er næsten ingen kvinder, og mændene har bundløse firmakontoer.

Engang skulle jeg flyve til New York på economy class. Da jeg gik ombord på flyet, opdagede personalet, at min plads var blevet dobbelt-booket: af mig (i mørkeblå nederdel til lige over knæene, farverig t-shirt, rød læbestift) og af en fyr i træningsbukser og klip-klapper. Stewardessen kastede et hurtigt blik på mig i mine sexede, højhælede Sam Edelman sko og tildelte slackeren mit sæde. De opgraderede mig til business og sørgede ellers for at lade champagnen flyde under hele flyturen. Humøret var højt, da jeg landede i JFK.

Hotellets bar er et godt sted at drikke sin første martini eller, hvis det er senere på aftenen, whiskey. Se dig omkring: Hvem sidder med en bog? Hvorfra kommer Smartphone-tastelydene (der diskvalificerer tasteren med det samme)? Eller hvor nuttet er tjeneren? Nogle gange er det nok, at spørge uventet sødt efter wifi-kodeordet. Eller efter en myggespray, hvis man for eksempel er på en asiatisk tagterrassebar.

Det kan også være nyttigt at opføre sig lidt hjælpeløst: bede om råd om noget, man egentligt godt. Af en eller anden grund hjælper det altid med at hive fyrene med i seng. For de unge gutter er det nok bare at være glamourøs, ældre og selvsikker. At grine meget i stedet for selv at sige noget. Ældre mænd vil gerne have, at du er lidt kvik og har en sjov historie om din køretur fra lufthavnen, wifi på hotelværelset eller sidste års salgstal.

Mændene ønsker derudover at blive taget alvorligt. Uanset om de foretager en bevægelse, der strejfer dit bryst, ligger en serviet i skødet på dig, eller sidder på den anden side af baren og lader deres isterninger snurre rundt i glasset – de er vigtige, og er vandt til at få, det de vil have. Det er særligt rart – og også effektivt – at spille feministkortet. Det er både underholdende og afslører modpartens intelligens.

Først og fremmest er du selvfølgelig nødt til at tage på en forretningsrejse. “Don’t shit where you eat” hører man hele tiden, men det er noget vrøvl. Dem, du lærer bedst at kende undervejs, er folk, du møder gennem arbejdet. Der betaler det sig at have en plan for det, der ikke har noget med arbejdet at gøre. Det er meget vigtigt, at jobbet i sig selv går godt. Uanset om du er i færd med at lande nye kunder, præsentere produkter, bare skal udvide dit netværk, eller er på besøg i nabobyen, så gælder det, at dit sexliv ikke må forstyrre din præstation.

Hvis du rent faktisk knalder en kollega, er halvdelen af det sjove til gengæld at sidde til fællesmorgenmaden dagen efter, hvor du selvfølgelig håndterer situationen iskøligt og yderst professionelt. Det faktum, at fyren på den anden side af bordet kneppede dig i røven i går, kommer i sidste ende ingen ved. Og det er jo ikke sikkert, at det kommer til at gentage sig. Det afhænger af din tidsplan, dine resultater – og selvfølgelig hvor god din medbragte krimi er.

