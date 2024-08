En forsvarstale for at smugle mad og slik med i biografen

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Livet bliver sjovere, når man bryder reglerne, og få regler er sjovere at bryde, end når man smugler guf med ind i biografen.

Men alt for ofte bliver der set ned på os, der har en lille snack med i lommen. I mange tilfælde er det fordi, at biograferne forbyder det. Whatever. Jeg har sagt det før, og jeg vil sige det igen: Love og regler eksisterer for at gøre os til den kedeligste udgave af os selv, og af princip mener jeg, at vi altid skal smugle mad og slik fra supermarkedet ind i biografen. Hver gang.

Screengrab via Twitter, hvor nogle mennesker har nogle forkerte holdninger.

Den holdning har jeg haft, lige siden min mor og jeg kværnede en pose chips under Vejen til Eldorado i 1999 (bare rolig – vi var de eneste i biografen!) Men jeg er endnu større fortaler for det nu, efter jeg har set et tweet fra Seth Abramovitch fra The Hollywood Reporter, som harcelerer ret voldsomt mod det.

“Det vil aldrig holde op med at være desperat og kikset at tage sine egne snacks fra supermarkedet med i biografen,” skrev han på Twitter.

Stakkels Abramovitch. Svarene på hans tweet gik langt mere viralt end hans oprindelige tweet. Men det er begrænset hvor ondt, jeg kan have af ham, for han er helt igennem og fuldstændig forkert på den.

Lad være med at smugle slik med i biografen! Det har mange kedelige og forstokkede typer sagt igennem tidernes løb. Det er ikke fordi, jeg gider tage Abramovitchs harmløse tweet alt for alvorligt, men der er altså noget arrogant klassekamp over at kalde det “kikset” og “desperat”, også selvom det ikke var sådan ment.

Vi kan jo hurtigt blive enige om, at den bedste grund til at smugle mad eller slik er, at det er alt for dyrt at købe snacks i biografen. Hvem har råd til at betale 40 kroner for en pose vingummier eller smide store dele af deres hårdt tjente penge efter små bøtter gamle popcorn?

Det er ikke alle os ukultiverede biografgængere, der kan sende regningen til firmaet. Vi må vælte det her kvælende, kapitalistiske tyranni – én smuglet Mars-bar ad gangen.

Hvis du ikke har så meget erfaring, så start i det små: Læg nogle Skittles i baglommen. Tænk over din strategi. Forhold dig til årstiden. Er det vinter? Perfekt. Så kan du snildt have chokolade i inderlommen. Det er i øvrigt altid en fordel, hvis det er koldt, for så har du jakke på, og alle de lag og lommer giver dig endeløse muligheder for at bære rundt på snacks. (Du kan også tjekke den her WikiHow, hvis du vil have flere gode råd til, hvordan man bedst smugler slik.)

Jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke mener, du skal glemme pli og anstændighed, bare fordi du kaster dig ud i en radikal omgang civil ulydighed. Når først du er inde i biografen, skal du opføre dig ordentligt! Tyg med munden lukket. Lad være med at rode unødigt med poserne. Hold dig til en eller to slags snacks – lad være med at have en tre-retters menu med.

Screengrab via Twitter.

Abramovitch var forfærdet over at se folks svar til hans tweet, så han valgte at sætte en tyk streg under sin holdning et par dage senere. “Det står TYDELIGT i biografens regelsæt, at man ikke må have sine egne madvarer med! I afslører alle sammen, at I bryder reglerne!!!” råbte han.

Du har ret, mand. Det gør vi. Kom og vær med.