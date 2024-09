En frygtindgydende video viser en teenager, som bliver skubbet ud fra en bro af en “ven”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

En teenager fra Washington ved navn Jordan Holgerson hang ud ved Lewis-floden i torsdags, hvor hun kortvarigt overvejede at springe ud fra en 18 meter høj bro og ned i vandet. Men da hun først stod på afsatsen og så, hvor langt ned der var, indså hun, at det var en dårlig ide, rapporterer KGW8.

Desværre var en af hendes såkaldte ”venner” af en anden opfattelse.

I stedet for at opføre sig som et normalt menneske og respektere Holgersons valg og hjælpe hende tilbage over gelænderet, fortæller KGW8, at hendes ”ven” besluttede sig for at tage sagen i egne hænder og skubbede Holgerson ud fra broen.

På videoen fra hændelsen hører man Holgerson sige, ”nej, jeg vil ikke”, lige inden en ukendt kvinde placerer hænderne på hendes ryg og skubber hende ud. Da Holgerson ramte vandoverfladen brækkede hun ribbenene og havnede på hospitalet, hvor hun fortsat er indlagt.

”Jeg har brækket fem ribben, jeg har luftbobler i brystet og har punkteret en lunge,” udtaler hun til KGW8 fra hospitalet i Vancouver, Washington. ”Jeg kunne være omkommet,” tilføjer hun.

Screenshot via KGW8

Det er uklart, hvem gerningskvinden er, eller hvorfor hun mente, det var en god ide at skubbe Holgerson ud fra broen, når hun udtrykkeligt havde sagt nej, og det lokale sherifkontor har efter sigende indledt en efterforskning for at vurdere, om der er tale om en kriminel handling. De fleste er dog enige om, at det var en temmelig luset ting at gøre.

Holgerson har siden fortalt KGW8, at den pågældende ”ven” siden hændelsen har undskyldt overfor hende, men en undskyldning er ikke ligefrem nok til at hele brækkede ribben.

”Jeg er meget vred på hende,” udtaler Holgersons mor, Genelle Holgerson, i et interview med Daily News. ”Hun er en voksen kvinde, og hun burde have vidst bedre. Hun kunne have slået min datter ihjel”.

Screenshot via KGW8

Det burde ikke være nødvendigt at sige det, men venner skubber altså ikke deres venner ned fra broer. Det kan godt være, at vi nogle gange laver åndssvage practical jokes med hinanden – eller limer vores venners hoveder fast i en mikrobølgeovn for internethæder – men den her går for vidt. Næste gang du keder dig, mens du venter på, at din ven tager springet, så tag lige en dyb indånding, inden du gør noget, og husk venskabets gyldne regel: Lad være med at være en narrøv.