En fyr har fundet ud af hvordan man friterer vand og nu er menneskeheden fortabt

Findes der et definitivt vendepunkt i jagten på oprigtig kulinarisk frigørelse? Og hvornår bevæger gastronomisk innovation sig fra at være banebrydende og uden fortilfælde til at være et produkt af en feberdrøm? Hvor mange typer af mad kan indgydes med regnbuefarver, førend det moderne samfund begynder at implodere?

Vi er både glade og skræmte over at kunne rapportere, at Jonathan Marcus, et geni uden lige fra Massachusetts i USA, har udført et gastronomisk mesterstykke, der uden tvivl er lige så skelsættende, som den første gang mennesket fik vand til at koge. Eller også kunne det signalere begyndelsen til enden for menneskeheden.

Videos by VICE

Marcus fandt ud af, at nøglen til at friturestege vand, var at indeslutte det i en tynd membran. Og valget faldt på calcium alginate, en gelatinøs substans, der laves af vandholdig calcium klorid og vandholdig sodium alginate (som også er en fast bestanddel i molekylærgastronomien).

Da vandet var blevet omsluttet af calcium alginaten (kuglen minder mistænkeligt meget om regndråbekagen mizu shingen mochi), rullede Marcus den yderst forsigtigt i mel og æg, inden han ih-så-forsigtigt dækkede den af et tyndet lag panko.

Et par minutter i fritøsen og voila: en friturestegt kugle af vand!

Som man kan se i videoen, der dokumenterede dennne skelsættende hændelse, så er Marcus det første menneske nogensinde, der har haft fornøjelsen af at smage dybstegt vand – eller det tror vi i hvert fald. (Når det så er sagt, så ville vi ikke blive overraskede, hvis vi finder ud af, at kokke som Ferran Adrìa eller Grant Achatz eksperimenterede med friturestegt vand for ti år siden.) Marcus lagde den den friterede vandkugle på en sort tallerken og skar derefter i den med en kniv. Og ja, det resulterede i at vandet løb ud. Derefter smagte Marcus på skorpen.

“Det var den mest karakterløse friterede ting, jeg nogensinde har smagt,” sagde han.

Men vent. Derefter drak han den lille pøl af vand, der havde samlet sig på tallerkenen . “Jeps – det var vand.”

Og det var så det.

Omkring et dusin ekstremt heldige mennesker fik lov til at smage på de halvtriste kugler ved messen: Stupid Shit No One Needs and Terrible Ideas Hackathon 2.0, der blev afholdt i San Fransisco i februar.

Hvorfor friturestegt vand associeres med et arrangement med det navn, er os en gåde. Det her er uden tvivl en blændende idé. Bare vi ikke begynder at insistere på at friturestege alle væsker – inklusive det vand og blod vi har i kroppen – så verdens befolkning ender i et sydende og svedende kulinarisk koma.