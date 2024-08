En guide til “muffing”: Den hemmelige måde at give transkvinder finger på

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

I 2010 begyndte en transkvinde fra Iowa i USA ved navn Mira Bellwether at udgive et undergrundsmagasin med titlen Fucking Trans Women. Udgivelsen, der beskrives som en “gigant på 80 sider”, er dedikeret til kunsten at have samleje som og med transkvinder, hvad titlen selvfølgelig også fint antyder. Da det er emne, der sjældent tales højt om, og fordi Bellwethers udgivelse var både kunstfærdig og rå i sit udtryk, blev magasinet hurtigt legendarisk.

Videos by VICE

Bellwethers mål med Fucking Trans Women, som hun også skriver i indledningen, var meget enkelt: “Jeg ville tale med andre transkvinder om, hvordan vi godt kan lide at knalde.” Hun mente, det var noget, hele miljøet kunne drage nytte af, fordi det åbnede en dialog om, hvordan forskellige transkvinder oplever sex. Det betød blandt andet også en anerkendelse af, at vi mangler indblik i, hvordan transkvinder ser deres egne kroppe, og hvor deres partnere overhovedet skal begynde, når det handler om samleje.

Fordi Bellwethers egne erfaringer med sex i høj grad er forbundet med det faktum, at hun har en penis, så fokuserer magasinet i overvejende grad på transkvinder, der ikke har fået foretaget kønsskifteoperation – og det, skriver hun, er bare begyndelsen på den samtale, der skal finde sted. Hun lægger vægt på, at “bare fordi jeg har noget, der ligner en penis, betyder det ikke, at den fungerer som en penis.” Denne radikale tanke er grundlæggende i det tankeapparat, FTW præsenterer, og det belyses måske bedst ved at se nærmere på den form for samleje, som Bellwether selv praktiserer. Det handler om at give transkvinder finger, og Bellwether kalder det for “muffing”.

Illustration af Mira Bellweather fra Fucking Trans Women

Muffing er bare en af mange former for samleje, som beskrives i FTW. Den skiller sig dog ud, fordi det er en form for samleje, der indebærer, at man penetrerer en kropsåbning, de færreste ved eksisterer. Men for at forstå muffing ordentligt skal man have anatomien på plads først. Bellwether beskriver muffing som en form for samleje, hvor man “bliver fingerkneppet i en eller begge lyskekanaler,” der, som Bellwether skriver, “er de to ‘lommer,’ der sidder i lysken over og bagved testiklerne og pungen.” I fagterminologi så er lyskekanalerne de åbninger, som testiklerne hænger fra – det er også der, klunkerne forsvinder hen, når du hopper ned i et iskoldt karbad. Bellwether referere konsekvent til lyskekanalerne som sine “kusser” og veksler ubekymret mellem den betegnelse og den anatomisk korrekte variant.

For at penetrere eller fingerkneppe sine “lyske-kusser”, skal du først finde dem inde i kroppen. Det kan godt være lidt af en udfordring, for modsat anus er der tale om kropsåbninger, der er dækket af både kød og hud. For at finde dem anbefaler FTW, at du mærker efter med hånden bag pikken. Det er heromme, du finder åbningerne, som er “omtrent lige så store i diameter som en finger, men lette at strække ud.” Hun anbefaler nybegynder at starte blødt ud. Man skal selvfølgelig også være forsigtig.

Ifølge Curtis Crane, der er urolog og specialiserer sig i kønsskifteoperationer, er muffing helt sikkert at praktisere. Det kan også være ganske behageligt. Mange af hans patienter har spurgt ind til det, og igennem alle sine år som praktiserende læge i feltet, har han aldrig oplevet en patient komme ind til klinikken med et “muffing-relateret problem”, forsikrer han. “Man behøver ikke at tage et sikkerhedskursus eller noget i den dur, før man kaster sig ud i muffing,” tilføjer han.

Crane bekræfter også, at det er en fuldstændig logisk form for samleje at fingerknalde sin trans-kusse. “Anatomisk set så befinder nerverne, der gør, at man kan føle noget som helst i skridtet, sig lige der i lyskekanalerne. Så det giver mening, at berøring er behageligt,” siger han og forklarer, at lyskekanalen har to “ringe”. Den ene er “overfladisk”, hvilket betyder, at den ligger uden på kanalen, der hvor den går ned i pungen. Den anden ring ligger dybere inde. “Lige der, hvor du stikker fingeren ind, det er den overfladiske, du rammer der, men hvis man følger den op, kommer man faktisk ind i selve underlivet,” siger han. Det sidste skal man dog ikke prøve. “Det er umuligt at nå så langt op uden at bryde igennem huden, men hvis der var et hul, var det en mulighed.”

Du kan skubbe dine testikler ind i lyskekanalerne, hvilket transkvinder sommetider gør, når de tucker pikken. (Det forekommer også uden for transmiljøet: “Sumobrydere plejede også at gøre det, inden de skulle bryde,” siger Crane.) Man kan også penetrere kanalen med fingeren ved at “invertere pungen” – på den måde bruger man pungen som et slags kondom. “Den tekniske betegnelse her er ‘invagination,’” skriver Bellwether. For nogle transkvinder er det den ideelle form for samleje.

“Mine partnere kan røre ved min penis, alt det de vil, men der sker ikke så meget,” siger Hannah, en transkvinde, der har erfaring med muffing. Hannah tilføjer, at hun muffede sig selv under samleje, fordi hun ganske enkelt ikke blev stimuleret af berøring på penis. I dag har hun gennemført en kønsskifteoperation, så nu er det slut med muffing, men hun fortæller, at det var sådan hun plejede at onanere.

“Det er noget helt andet at muffe, når man er sammen med en anden, fordi de færreste har hørt om det.”

“Jeg savner det faktisk lidt,” siger hun. “Udover at bruge lyskekanalerne til tucking, så var det faktisk lettere at stimulere dem, end det er at stimulere min kusse nu – men jeg er glad for ikke længere at have en penis hængende mellem benene.” Hun foretrak muffing, fordi hun ikke havde brug for glidecreme, og lyskekanalerne bliver heller ikke våde, fordi de befinder sig inde i kroppen. “Jeg savner at onanere uden at skulle bruge et fugtigt lommetørklæde,” siger hun. “Men det er selvfølgelig ikke jordens undergang.”

Tyler, en transkvinde fra Baltimore, fortæller, at hun hørte om muffing i 2013, da hun begyndte sin transition til kvinde. En ven havde givet hende et eksemplar af Fucking Trans Women. Det var ikke som sådan noget nyt for hende, men at sætte navn på det var. “Jeg har praktiseret muffing, siden jeg var barn,” siger hun. “Jeg fandt bare ud af det en dag, da jeg udforskede mig selv. Det har altid føltes helt naturligt, men jeg skammede mig nok lidt over det, så det var ikke noget, jeg talte højt om, før jeg læste FTW.”

Bellwethers banebrydende magasin har suppleret transkvinder over hele USA med nyttige oplysninger. For Tyler betød det, at hun kunne sætte ord på noget, hun allerede selv havde erfaret, men det forklarede også for hende, hvad det rent faktisk var, der foregik inde i kroppen. “Jeg anede ikke, hvad lyskekanalerne var, før jeg læste den, og det er altid noget, der har undret mig,” siger hun. “De her små, underlige lommer i underlivet har været en vigtig del af min seksuelle opblomstring og mit syn på mig selv, og der er næsten ingen, der ved, hvad det er.”

Det er noget af det, der gør FTW til en rigtig stærk udgivelse. Der er nærmest ingen steder at gå hen, hvis man som transkvinde gerne vil lære om sex, der ikke handler om at spille den af eller stoppe ting op i numsen. Fucking Trans Women præsenterer offentligheden for former for samleje, der ofte overses (og under alle omstændigheder ikke nævnes i seksualundervisningen). “Jeg har ærligt talt lært mere ved at være en handicappet, biseksuel trans-lebbe, der godt kan lide at knalde, end jeg har i skolen eller andre steder,” siger Tyler til Broadly.

Fucking Trans Women har hjulpet en hel generation af kvinder, der enten ikke har gennemgået kønsskifteoperationer endnu eller ikke ønsker at gøre det, med at finde nye former for samleje, der passer til deres kropslige virkelighed. Og selv hvis du ikke har læst magasinet, så har du måske knaldet nogen, som har. “Det er noget helt andet at muffe, når man er sammen med en anden, fordi de færreste har hørt om det,” siger Tyler. “Jeg bebrejder ikke mine partnere for deres uvidenhed på området – jeg har faktisk selv introduceret andre transkvinder for det før, og det har været rigtig hyggeligt.”