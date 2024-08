En guide til strap-on blowjobs for kvinder, der har sex med kvinder

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Et “faux-job” eller et strap-on blowjob – altså, at sutte den af på en person iført en påspændingsdildo – associeres ofte med kvinder, der har sex med kvinder. Selv om der selvfølgelig også er mange andre, som praktiserer det. Det er imidlertid en af de kønsakter, som lader til at forvirre flest. Hvad skulle der være sexet ved at sutte på en silikonepik? Ønsker kvinder, der har sex med kvinder, ikke netop at slippe for at skulle forholde sig til det mandlige kønsorganer i alle dets afskygninger? Kan personen med dildoen overhovedet mærke noget? Reproducerer man ikke bare en heteronormativ praksis? Eller er det i virkeligheden den mest undergravende, køns-mindfuckene måde at dyrke sex på?

For det første, hvor kommer betegnelsen ”faux-job” fra, og bør vi i det hele taget bruge den?

Det er et mysterium, hvor betegnelsen kommer fra, og det er ikke en betegnelse, der appelerer til alle, da ordet ‘faux’ (som betyder falsk) antyder, at der er noget kunstigt over akten. Og som Allison Moon, der har skrevet bogen Girl Sex 101, fortæller mig: ”Er der intet ’fake’ ved oralsex mellem to ophidsede partnere.” Derfor bruger hun heller ikke selv den betegnelse. “Jeg kalder det, hvad det er – et blowjob!”

Men hvorfor overhovedet sutte på en dildo?

1. Det visuelle aspekt

Det visuelle aspekt er en afgørende faktor. Det er bare et utroligt frækt syn at se sin partner på knæ foran en. De indsunkne kinder og din partners læber omkring skaftet? Ja, tak. Spyttet (og til tider tårerne), der flyder, når din partner tager dig langt ned i sin hals? HELT SIKKERT.

2. Måden det føles på

Selv om pikken er lavet af silikone (eller cyberskin eller glas eller aluminium), betyder det ikke, at det ikke kan føles godt. Bunden af dildoen er i direkte kontakt med bærerens kønsdele, hvilket i sig selv kan virke stimulerende i samspil med det visuelle indtryk. Man kan eventuelt overveje at anskaffe sig en one-strap (seletøj i form af en g-streng) påspændingsdildo, der berører klitoris direkte. Allison Moon siger: ”Nogle brugere kan godt lide følelsen af bunden af dildoen direkte mod klitoris. Andre foretrækker, at den er placeret over venusbjerget”. Alle kroppe er forskellige, så det er vigtigt, at du finder en løsning, der passer dig. Du skal ikke være bange for at eksperimentere lidt.

Der findes også dildoer, som er udstyret med vibratorer i bunden, hvilket åbner for nyt nydelsespotentiale, og så skal vi heller ikke glemme, at et faux-job holder begge hænder fri, så du kan stimulere din partners kønsdele! Det er jo derfor, du læser alle de der artikler på nettet om produktivitet og multitasking, ikke sandt?

3. Måden det ændrer din bevidsthedstilstand på

Et faux-job sætter det mest oversete sexorgan af dem alle i spil, nemlig sindet. For personer, der identificerer sig med det at have en penis, kan akten være bekræftende såvel som ophidsende af helt åbenlyse årsager. Men at påføre sig en strap-on betyder ikke nødvendigvis, at man går rundt og drømmer om at have en penis. For nogle kvinder handler det mere om den magtdynamik, som kommer i spil, når man pludselig har ejerskab over en sexakt, som normalt er forbeholdt cis-mænd. Jeg kender også masser af kvinder, som lever i heteroseksuelle parforhold, der ifører sig en strap-on, så deres mænd kan erfare, hvorfor ‘job’ indgår i ordet.

Et faux-job kan være hårdt med masser af face-fucking og hårtrækkeri, men det kan også være blidt og kærligt. Det er kun fantasien, som sætter grænser. Og det behøver ikke kun være personen med pikken, der bestemmer. Når man i bogstavelig forstand har tænder i sin partners nydelse, har man trods alt en vis magt.

Er jeg en dårlig queerperson, fordi jeg dyrker faux-jobs?

Nej da! Der findes ingen sexakt, som i sig selv er dårlig – kun dem, der overskrider grænser, som ikke skal overskrides. Hvis du godt kan lide at sutte pik eller få suttet pik, betyder det ikke automatisk, at du forråder din identitet, dine politiske synspunkter eller feminismen som helhed. Tværtimod. For som der står i Girl Sex 101: ”Genopfind pikken, lige meget om du er trans, cis eller noget andet. Tag pikken tilbage fra patriarkatet”.

Sikkerhed og andre tips til strap-on-leg!

”Alt taget i betragtning, så hører oralsex med en dildo til i den ’meget sikre’ ende af skalaen,” siger Allison Moon, som dog bemærker, at hvis man deler en dildo, er der øget risiko for også at dele eventuelle kønssygdomme. ”Det er en risiko, man kan komme udenom ved altid at vaske dildoen mellem brug eller benytte et nyt kondom”.

Men dildoen i sig selv kan desværre også forårsage gener. Silikone og andre materialer i stil med det kan godt slide på vævet i halsen, hvilket kan forårsage irritation i halsen hos den modtagende part. Allison Moon foreslår derfor, at man bruger såkaldte dual-density-dildoer, som har en ”medgørlig form og overflade, føles meget lig rigtige pikke og ikke er så hårde ved kæberne og halsen”.

Hun understreger også, at det er vigtigt med meget øjenkontakt. I den her form for blowjobs kan man i sagens natur ikke bruge pikkens stivhed til at vurdere om ens partner nyder seancen, og derfor er man nødt til at være ekstra opmærksom på ens partners signaler.