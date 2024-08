En hund har gravet for 540.000 kroner heroin op i sin baghave

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US



Der findes rigtigt mange dygtige vovser i verden. Nogle af dem regner ud, hvordan døre fungerer og iværksætter dristige flugtforsøg fra dyrelægeklinikken, andre klæder sig ud som rumvæsner eller blæksprutter til Halloween, og selvom det er ganske godt klaret, så er det ikke vildt imponerende. Den seneste i rækken af dygtige vovser fortjener dog en hel hundekurv fuld af kiks for at gøre sin egen baghave til et sikkert, narkofrit område igen.



Ifølge ABC-kanalen KATU begyndte en golden retriever ved navn Kenyon at grave et hul i sin baghave tidligere på måneden. Efter en flere dage lang udgravning fandt den 18 måneder gamle hund en mystisk pakke i jorden. Hans ejere regnede med, at han havde fundet en tidskapsel eller noget andet tilforladeligt og besluttede sig for at filme den store afsløring af pakkens indhold.



Til deres store overraskelse – der formodentlig er blevet til en ret underholdende hjemmevideo – viste det sig, at pakken Kenyon havde fundet, hverken var en skattekiste fyldt med guld eller underlige beskeder fra forfatteren Chuck Palahniuk. Kenyon havde derimod fundet heroin til en værdi af 540.000 kroner, der havde ligget gemt i baghaven.



Efter Kenyons ejere havde kontaktet myndighederne, kunne politiet bekræfte, at pakken indeholdt omkring et halvt kilo af det stærkt vanedannende narkotika. Politiet var, forståeligt nok, stolte over Kenyons indsats og belønnede ham med en hædersmedalje. Han er også blevet æresmedlem af narkopolitiets hundepatrulje – han er i sandhed en rigtig dygtig dreng.