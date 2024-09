En idiotsikker guide til at lave koldbrygget kaffe

Hvis du aldrig har hørt om koldbrygget kaffe, så er det nu, du åbner en ekstra fane og kaster dig over en omgang selvundervisning. Er du overhovedet gammel nok til at bruge internettet?

Men forstår du dig på både bogstaver og drikkevarer, ved du måske allerede, at koldbryg — filterkaffens mindre syreholdige og energirige fætter — i løbet af de seneste par år er blevet umådeligt populært. Det kan fås hos alle caféer med respekt for sig selv, og selv nogle supermarkeder har udmærkede versioner, der er tappet og puttet på flaske.

Du har måske endda allerede selv prøvet at lave dit eget koldbryg med en pose Merrild og en gammel sok. Det virkede måske ovenikøbet! Men i stil med så mange andre ting her i tilværelsen, ligger nøglen til en suveræn kop velsmagende kold kaffe i detaljerne.

Vi mødtes for nylig med Dan Solomito, der ejer S,T Coffee, på hans café i Brooklyn for at lære mere om den kolde bryg.

“Det kræver omhyggelig forberedelse, opmærksomhed og tålmodighed at lave,” fortæller Solomito, “og det kan være derfor, der ikke er så mange, der laver det derhjemme.”

Solomito benytter selv en koldbryg-anordning fra Toddy, men har man ikke sådan en, så kan man bruge en stempelkande eller kombinationen af en kande, en si og et kaffefilter. Men skil dig dog for guds skyld af med den snavsede sok.

Vej dine kaffebønner, og mal dem så groft, som du kan. Man skal rundt regnet bruge 450 g kaffe til 2 liter vand.

Bruger man et koldbrygsystem – som det fra Toddy – skal man placere et filter i bunden og et kaffefilter i toppen.

Hæld de malede kaffebønner ned i Toddy’en eller ned i et stort krus.

Har man en Toddy-vandbeholder, så fastgør den ovenpå toddy’en. Fyld den med en passende mængde vand. Har man ikke sådan en, skal man blot tildække de malede bønner med vand. Vandet skal helst være filtreret og ved stuetemperatur.

Dæk enten Toddy eller krus til, og lad det stå ved stuetemperatur i 12-14 timer.

Den efterfølgende dag skal du forsigtigt filtrere din koldbryg. Brugte du ikke en Toddy, så sørg for at du filtrere din bryg gennem en finmasket si placeret over et krus.

Tillykke! Nu har du dit eget koldbryg koncentrat, som du kan fortynde med vand (Dan fra S,T Coffee bruger ligedele vand og koncentrat).

Nu skal du bare tilføje en smule sirup og lidt mælk, og så er du færdig. Koldbrygkoncentrat kan holde sig i køleskabet i 7-10 dage.