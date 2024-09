En illustreret hyldest til Prince

Illustration af Dave McCaig

Jeg har samlet den her blog af tegninger og malerier for at hylde Prince Rogers Nelson. Folk sørger på deres egne måder. Som kunstner har jeg altid behandlet smerte og bedrøvelse ved at tegne de ting, som jeg har i tankerne. Jeg har samlet et par værker fra diverse illustratorer, der er blevet lavet for at ære ham. Jeg har et dybtfølt håb om, at det vil være en trøst for alle dem, der elskede ham.

Kristian Antonelli



“Det eneste jeg ved er, at Prince har været min inspiration siden jeg var 13.”

Dave Van Patten





Rob Corradetti

“Jeg har altid set ‘Computer Blue’ som et af Princes mærkeligere, mere eksperimentelle numre. Den originale liveversion havde mere tekst, men albumversionen blev skåret ned til et vers med forlænget plads til guitarriffs. For mig lyder det som lyden af folk fra fremtiden, der alle sammen swiper og klikker forgæves på billeder af potentielle elskere. Teksten lyder ‘Where is my love life? / Where can it be? / There must be something wrong with the machinery!’ Det er, som om sangen legemliggør den angst og frustration, der følger med jagten på kærlighed i en kold verden, mens den samtidig skraverer større temaer som isolationen og den spirituelle udvikling i Purple Rain. Jeg elsker alle de futuristiske, krystalliske, spatierede lyde, som Prince formåede at få ind i sin musik. Until I find the righteous 1, Computer Blue.”

Adam Villacin

“Det er nemt for folk at skelne mellem to særskilte æraer: Prince før Gud og Prince efter Gud. Men der var helt klart et par generelle ting, der var gennemgående for begge æraer. Prince var altid en virtuos musiker og en fantastisk performer. Han var også altid woke. Han havde altid en stor stemme og var en meget væsentlig personlighed for afroamerikanere, og det havde jeg lyst til at kommentere på gennem denne illustration.”

Nolan Grunwald



Maya Wild



“For mig, og for så mange andre, har Prince altid været en konstant, vejledende dynamo af frygtløshed, betænksomhed, skrupskør energi, seksualitet og kreativitet. Og sparket røv på alt og alle i denne ofte kedelige og grå tilværelse, som vi kalder livet. Enten elsker man ham, ellers hader man ham… og hvis man elsker ham, så elsker man generelt også de mennesker, der elsker ham. Der er intet, der kan sammenlignes med Prince.”

Julia McGrady



“Prince var the shit! Jeg føler ikke, at jeg er sej nok til at sige noget om ham.”

Aaron Dana

“Der var ingen, der gjorde det bedre.”

James Turek

“Jeg ville have tegningen til at afspejle et aspekt af Prince, der måske bliver overset lidt, når man ser på hans vanvittige stjernestatus – en unik, legesyg, følsom kunstner, der nok brugte utallige timer alene i studiet. Hvis man fjerner de megahits, der gjorde ham til en gigant, og bare bruger et øjeblik på at overveje; hvilken slags menneske man skal være for bare kunne gøre farven lilla til sin egen, klæde sig ud som en musketer på svampe, køre på motorcykel, pisse Tipper Gore af, skrive “Batdance” og møde op til Record Store Day lige før sin død? Et helt fantastisk individ, hvis død ikke kan kaldes andet end en tragedie.”

Gregory Mackay



Nicholas Gazin

“Jeg tegnede Dirty Mind-coveret, mit yndlings Prince-album.”



Perry Shall

“Han var den mest naturlige musiker og performer, der fandtes. Han spillede guitar, som var det ingenting. For ham føltes det som en form for kommunikation eller sådan noget – ligesom at tale. Jeg har altid skrevet ham, MJ og James Brown på min liste over top tre performere nogensinde. Urørlig. Nu er han hos dem – eller sådan noget.”

