En Insta-berømt 89-årig japansk kvinde tager de vildeste selfier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Kimiko Nishimoto begyndte at tage billeder i 2001, da hun var 72 år gammel, og siden har hun skabt sig en karriere, som enhver hobbyfotograf ville misunde. Ifølge Japan Times havde hun aldrig rørt et kamera, før hun begyndte at tage undervisning i fotografi og billedbehandling, som hendes ældste søn, der var artdirector hos et lokalt designstudio i Kumamoto, stod for. Men Kimiko Nishimoto – der tidligere har været frisør, professionel cykelrytter og hjemmegående husmor – har vist sig at være et naturtalent. I dag er hun 89 år og har mere end 100.000 følgere på Instagram. Hun afholdt sin første soloudstilling i 2011 på Kumamoto-præfekturets lokale kunstmuseum.

”Jeg vil bare vise noget, der er sjovt,” fortalte Kimiko Nishimoto tilbage i februar til Japan Times. ”Som jeg ser det, handler livet om at have det sjovt. Jeg bruger bare mit eget hjem og finder sjove ting at tage billeder af.”

Kimiko Nishimotos værker består primært af bizarre selvportrætter, og hun har blandt andet poseret foran kameraet iført frø-, bjørne- og harekostume. Ligesom hun har fotograferet sig selv i en skraldepose, der dingler i luften fra en tørresnor. Hun bruger motion-slur på billeder, hvor hun flyver på en kost, jager dæmoner i sin elektriske rullestol og bliver kørt over af en bil, mens hun læser morgenavisen.

En del af glæden ved at se på Kimiko Nishimotos billeder er, at hun tydeligvis selv nyder det. Billederne er meget lette at gå til – på en måde kunne vi alle sammen have taget dem. Derudover er de så nært knyttet til fotografens hverdagsliv, at de udover at være meget intime også bliver absurde og sjove – man får en fornemmelse af, at man kender hende. Hun har en vildskab over sig, som de fleste kunstnere, der er 70 år yngre end hende, kun kan drømme om – det er en form for humor, man skal være født med.

Kimiko Nishimoto værker var for nylig udstillet på Epson Imaging Gallery Epsite i Tokyos Shinjuku-kvarter. De er også samlet i en bog. Hun opdaterer på nuværende tidspunkt sin Instagram-profil en gang om ugen.

Kimiko Nishimoto siger selv, at billederne har hjulpet hende med at tackle sin mands død. Det er en hobby, hun vil dyrke resten af sit liv. ”Hvis jeg nogensinde bliver for svagelig, så tager jeg bare billeder fra sengen – også selv om det betyder, jeg kun kan tage billeder af loftet,” siger hun til Japan Times. Hun har allerede taget masser af billeder af edderkopper. ”Jeg lægger aldrig mit kamera fra mig”.