En kort gennemgang af alle de gange, Brøndbys og FCK’s fans er gået amok på hinanden på stadion

I år er det 25 år siden, de traditionsrige danske fodboldklubber KB og B1903 slog sig sammen og blev til FC København. Det blev samtidig startskuddet til en rivalisering mellem ‘Byens Hold’ og vestegnens stolthed, Brøndby IF.



Igennem årene er det blevet til mange sportslige højdepunkter, men hadet mellem de to fangrupper er kun intensiveret, og især de seneste to år er sammenstødene blevet flere og vildere.

Videos by VICE

Slagsmål mellem hooligangrupper før eller efter kampen forekommer stort set hver gang, de to hold mødes, og stanken af tåregas er en del af stemningen ved et derby. Til gengæld var det tidligere sjældent, at hændelserne foregik inde på stadion. Det har ændret sig.

På søndag møder de to hovedstadsklubber igen hinanden i Superligaen, og spørgsmålet er, hvad de mest hardcore fans har fundet på. Som optakt til hjernedødt slagsmål og vilde coke-øjne bag maskering kommer her en kronologisk gennemgang af de mest spektakulære løjer, som fodboldhovederne har fundet på under de over 100 opgør mellem Brøndby og FCK, som det indtil videre er blevet til – men for overblikkets skyld vælger vi kun at fokusere på de konflikter, der fandt sted inde på stadion.

23. september 1994: “Sorte Fredag”

Voldelige sammenstød og optøjer under kampen var uset i den danske roligankultur – indtil kampen mellem FCK og Brøndby i september 1994. Omkring 2000 Brøndbyfans havde smadret busser og biler og røvet en kiosk på deres vej mod parken. Indenfor på stadion gik det helt galt, da Brøndbys supportere ødelagde sæder, toiletter og meget andet i frustration over Allan Nielsens mål til 2-1 i overtiden og forårsagede skader for over 200.000 kroner. Gadeoptøjerne fortsatte til midnat, og siden den dag har fodboldfans haft et blakket ry i Danmark. Det blev desuden bestemt, at Brøndby og FCK ikke længere måtte møde hinanden om fredagen, fordi man tilskrev balladen, at de mange fans ikke kunne styre deres brandert. De næste mange år forblev sammenstødene uden for stadion.



18. maj 2008: FCK-fans angriber familieafsnittet med romerlys

Kampen var ikke engang fjøjtet i gang, da FCKs fans begyndte at angribe familietribunen på Brøndby Stadion med tændte romerlys, så folk måtte flygte i panik. Kampen kunne ikke gå i gang som planlagt, fordi røgen indhyllede banen i et slør, så der ikke var ordentligt udsyn. Som man kan se i klippet herover, udbryder en vred Carsten Werge, som kommenterede kampen: “Det er, hvad der sker, når man lukker hjernedøde folk ind på tribunerne.”

https://www.youtube.com/watch?v=yTyBCvn4BxE&t=256s

19. september 2010: Brøndbyfans forsøger at brænde Parken af

Selvom ‘Sorte Fredag’ var skelsættende, gik det endnu værre for sig på ‘Sorte Søndag’. Frustration over de sportslige resultater fik nogle af Brøndbys fans til at kaste romerlys ind på banen og sætte ild til 478 sæder, måske i et forsøg på at brænde Parken ned til grunden. Da kampklædt politi gik ind for at hjælpe kontrollører med at få ilden under kontrol, udviklede det sig til slagsmål, og 38 blev anholdt. Flere toiletter blev også smadret, og i alt blev der udøvet hærværk for over 600.000 kroner.

28. november 2012: Brøndbyfans invaderer banen

En pokalkamp mellem de to hold måtte ud i forlænget spilletid, før Brøndby kunne kalde sig sejrherrer med 1-0. Det gjorde hjemmeholdets fans så begejstrede, at over 1000 fans indtog banen og gik ned mod FCK’s tilhængere. Det, der kunne være endt i et masseslagsmål, blev kun til kast af romerlys og plastiksæder, og udveksling af verbale tæsk. Brøndbys daværende næstformand Benny Winther udtalte bagefter, at “det så helt tyrkisk ud.”

6. april 2016: FCK-spillere bliver angrebet med kasteskyts

Da spillere og ledere forlod banen gennem spillertunnelen, blev de angrebet af Brøndbyfans, som kastede med mobiltelefoner, jernrør, romerlys, golfbolde og hvad de ellers havde for hånden. Det var ikke kun FCK’s spillere, der kom i skudlinjen – også TV-værten Camilla Martin og fodboldekspert Peter Kjær måtte søge ly fra regnen af kasteskyts. (se video her)

https://www.youtube.com/watch?v=Mojlyg8AKIY

17. april 2017: Brøndbyfans kaster med rotter

Da FCK’s Ludwig Augustinsson går ud for at tage et hjørnespark med et kvarter tilbage af anden halvleg, bliver han mødt af en helt ny form for kasteskyts: Døde rotter. Fire gnavere fløj ned mod hjørneflaget, og selvom det gør mindre ondt at blive ramt af en rotte end af en golfbold, så må Brøndbyfansenes aktion kandidere til klammeste begivenhed i derby-historien. Nyheden gik da også verden rundt, og de fleste glemte, at FCK vandt kampen 1-0.



25. maj 2017: Krig med romerlys

Fordi der var tale om en pokalfinale, var der lige mange FCK- og Brøndbyfans på plads til denne kamp, men stadion var langt fra fyldt. Af frygt for optøjer var der lavet bufferzoner mellem de to fangrupper, der hver talte 15000 personer. Det var dog ikke nok til at holde dem adskilt, for allerede inden kampen var fløjtet i gang, angreb FCK-fans deres modstandere og kastede blandt andet romerlys ind i den gule og blå menneskemængde. Omkring 100 FCK-fans forsøgte også at komme helt tæt på, men blev forhindret af hegn og vagter.

https://www.youtube.com/watch?v=lg2mo4gSLdU&oref=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlg2mo4gSLdU&has_verified=1

6. august 2017: FCK-fans angriber ordensmagten med stave og peberspray

Efter Brøndbys scoring til 1-0 i kampens døende minutter gik FCK’s fans amok med stave og kasteskyts. En stor politiskare blev sat ind for at dæmpe gemytterne, men betjentene blev angrebet med peberspray. Imens lå en kontrollør på banen og blev behandlet efter et slag i hovedet. Efter omkring 20 minutter var der kommet så meget ro på, at kampen kunne spilles færdig. Det viste sig senere, at FCK’s fans havde fået hjælp af hooligans fra den tyske klub HSV.

Søndagens derby starter allerede klokken 12, fordi arrangørerne håber, at det begrænsede tidsrum til at drikke sig stiv inden kampen minimerer risikoen for ballade – men eftersom der bliver kortere og kortere afstand mellem optøjerne på stadion, er der grund til at tro, at bryder løs igen. Myndighederne og alle de fredelige fans (som trods alt er det overvældende flertal) håber nok det modsatte.