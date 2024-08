En kort gennemgang af Katy Perrys juridiske kamp med nogle nonner

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Hvis du på noget tidspunkt over weekenden har været online, så ved du formodentlig allerede, at en nonne, som Katy Perry (af alle mennesker) har ligget i juridisk tovtrækkeri med, døde i retssalen i forbindelse Perry-disputten. Men det er til gengæld ikke sikkert, at du ved, at sagen faktisk har kørt over de sidste to år – der har været op- og nedture og sågar en lang dokumentar (!!!) om nonneordenen Sisters of the Immaculate Heart of Mary, der hører hjemme i Californien. Nu får du lige en kort gennemgang af hele sagen, så du kan brillere over for dine kollegaer/venner/familiemedlemmer senere i dag.

Juni 2015: Katy Perry byder på et kloster i Californien

Hele sagen handler grundlæggende om en uenighed om ejerskab. Her er detaljerne: Nonneordenen insisterer på, at deres gamle kloster i Los Feliz i Californien tilhører dem, mens det katolske ærkebispedømme i Los Angeles (som bestemmer over de katolske kirker i regionen) påstår at være den sande ejer. Problemet opstår, da nonnerne forsøger at sælge grunden til restauratøren Dana Hollister, mens ærkebispedømmet forsøger at sælge samme grund til Katy Perry. Nonnerne lukker salget for 94 millioner kroner, men der hersker tvivl om, hvorvidt det er lovligt.

Juli 2015: Katy Perry mødes med nonnerne

På trods af Perrys ihærdige forsøg (”’Hun hiver sin telefon op af lommen for at finde teksten til ‘Oh Happy Day’,’ fortæller søster Rita Callinan, der var 77 på daværende tidspunkt”), så er nonnerne fast besluttede på at sælge til Hollister. Beslutningen er ikke baseret på, hvorvidt de finder Perrys sange ”stødende”, men på det faktum, at Hollisters bud er større. ”Hun er rigtig sød, men det er ikke en god handel for os. Det handler om pengene,” siger søster Rita. Det er nogle ret business-mindede nonner!

Senere i juli 2015: En dommer vurderer, at nonnernes salg er i strid med loven

En dommer stiller spørgsmålstegn ved den juridiske validitet af nonnernes aftale med Hollister, og Katy Perrys store drøm om at bo i nedlagt, katolsk kloster genopstår fra de døde, ha ha.

April 2016: Dommerens vurdering stadfæstes

Ærkebispedømmets advokat, Michael Hennigan, fortæller, at dommer Stephanie Bowick har stadfæstet den tidligere vurdering. Nonnernes salg af ejendommen til Hollister er officielt ugyldigt, og vejen er banet for Perry.

Marts 2018: Nonnerne offentliggør en dokumentar med titlen ‘Katy Perry Nuns ‘Our Story”

Alt imens det juridiske tovtrækkeri fortsætter, beslutter nonnerne sig for at fortælle deres side af historien, som de nu påstår handler om ”kvinders rettigheder” over for den katolske kirkes strenge patriarkalske struktur. Jeg er ikke sikker på, jeg er helt overbevist, men tjek den endelig ud selv, hvis du har, øh, en hel time, du kan undvære.

9. marts 2018: En af nonnerne dør i retten

Søster Catherine Rose Holzman, der kæmper sammen med Callinan og de andre nonner mod Perry, dør under retssagen. Sådan helt bogstaveligt talt. Hun dør INDE i retssalen. Vi kender ikke detaljerne eller dødsårsagen, men søster Holzmans dødsfald bekræftes af en lille mindetekst med et billede på nonneordenens hjemmeside, hvor der står: ”Hvil nu med englene, du, vor kæreste skat”,

Det er hele sagen i en nøddeskal. Det er uklart, hvor vi står i forhold til en afgørelse, men dødsfaldet kommer formodentlig ikke til at spille ind der, og Callinan fortsætter i hvert fald kampen. Men nu har du under alle omstændigheder viden til at imponere dine kolleger og eventuelle Tinder-dates med.