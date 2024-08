En kort gennemgang af metalmusikere, der crasher tv-programmer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

For at citere epicenteret for internethumor Strong Bad så er det sjældent, at metallens gave gives til flotte mennesker. De fleste metalmusikere og fans af genren hører med andre ord ikke til foran en kameralinse. Vores snæversynede verden har åbenbart ikke brug for at se, at de fedeste riffs er skrevet af folk med store vorter, der ser ud, som om de altid tygger på et eller andet, selv om de ikke har noget i munden. Men heldigvis er folk, der går op i metal, sjældent stille typer, så listen over bands og kunstnere, der har optrådt på tv, er overraskende lang.

Herunder finder du de 13 bedste, værste og mest mindeværdige metalindslag på tv. Overraskende nok, så er de fleste af dem fra sidst i 90’erne og derefter, hvilket vil sige længe efter, metallen var raget af tronen, den sad på i de hæsblæsende 80’ere. Nyd videoerne og krum tæer sammen med os. Det er vildt, hvor hurtigt selv korte dialoger kan køre af sporet!

Judas Priest stemples fejlagtigt som dødsmetal på The Simpsons

The Simpsons, der først dukkede op i slutningen af 80’erne og blev populært i starten af 90’erne, har altid haft respekt for metallen. Der er en klassisk scene, hvor djævelen opfordrer Bart til at lytte til metal, Spinal Tap var nogle af seriens tidligste gæster, og så er der selvfølgelig også figuren Otto. I en af de senere sæsoner (en af dem, du sikkert er hoppet over), prøver regeringen af tvinge familien ud af den svenske ambassade ved hjælp af musik leveret af Judas Priest. Serien lavede her en kæmpebrøler ved at kalde Judas Priest for et “dødsmetalband”, hvilket fik langhårede læderjakkeaficionados over hele verden op af lænestolen. The Simpsons undskyldte senere fadæsen i introen, hvor Bart skriver på tavlen. Klassisk.

Megadeths Dave Mustaine spiller for hurtigt på The Drew Carey Show



The Drew Carey Show var meget sjovt, hvis du var en buttet teenager i forstæderne, og det er som bekendt også den type folk, der hyppigst lytter til metal. I afsnittet holder Drew og drengene audition for at finde en guitarist. Blandt deltagerne er Joey Ramone og Lisa Loeb. Da Mustaine skal prøve at imponere dem, beder de ham om at spille langsommere, og det kan han ikke. Sjov lille bemærkning: Mens Mustaine står foran kameraet, hader han faktisk homoseksuelle! Hvem skulle have troet det?

Anthrax spiller op til dans på Vore værste år

I 1989 afholdt MTV en konkurrence, hvor præmien var, at New York-thrasherne Anthrax kom forbi en “heldig” fans hus og smadrede det hele. Konkurrencen var så absurd stor en succes, at Vore værste år brugte ideen som afsæt for et afsnit, hvor familien Bundy vinder præmien. Det fede ved det her klip er, at vi får Dark Anthrax at se, den mørkklædte version af bandet, der kulminerede med udgivelsen af Persistence of Time i 1990. De spiller “In My World”, en supermørk og introspektiv sang, der minder fans om, at det ikke bare kan være cargoshorts hele dagen lang.

Alice Cooper spiller Dungeons & Dragons i That ’70s Show

Når man er en rigtig entertainer, som Alice Cooper er, så skal man næsten optræde på tv, når lejligheden byder sig, og eftersom That ’70s Show kører en ret hård stonerstil, var det kun et spørgsmål om tid, før chokrockens ypperstepræst dukkede op. Jeg er ikke sikker på, nogen af os havde forventet at se Alice Cooper spille Dungeons & Dragons i Formans kælder, men man kan heller ikke sige, det kommer bag på en.

Slayer skuffer Jesse Camp i en reklame på MTV

Teknisk set optræder bandet ikke direkte i klippet, men det er en ret sjov lille reference. VJ Jesse Camp er sammen med holdet fra Buffy The Vampire Slayer vært på et maraton, men han tror… Nej, ved du hvad? Bare se klippet, så ser du, hvad jeg mener. De bruger “Seasons of the Abyss”, og Sarah Michelle Gellar dukker også op, så måske var MTV i 90’erne ikke helt udueligt.

Brann Dailor fornærmer værten på Late Night With Seth Meyers

Seth Meyers er god ved metallerne. Hans program har både budt på Megadeth og Anthrax tidligere. Men det mest interessante var nok, da Mastodons Brann Dailor spillede trommer i Meyers husorkester. Det var et ret sjovt segment. Dailor kaldte blandt andet Meyers for en ”bitch”. Han lever trommeslagerdrømmen.

Eyehategod spiller en sang, der handler om incest eller noget i den retning på Treme

Hvis man skal lave en serie om New Orleans, bliver man nødt til at have Eyehategod med, hvis musik er lige så fuld af fugt og bræk som byen selv. Skaberne af HBOs Treme var selvfølgelig klar over det, da de viste Eyehategod optræde i et afsnit af serien. Det er en koncert, masser af publikummer, du har nok fanget den. De viser desværre ikke, da en dørmand tager fat i en koncertgænger, som står og pisser, presser ham op i mod muren og hiver en kanyle ud af hans jakkelomme.

Rob Zombie bliver til et kæmpestort firben i Spider-Man: The New Animated Series

Når man tager i betragtning, hvor glad Rob Zombie er for kostumer og grotesk udklædning, så kommer det ikke som en overraskelse, at han tidligere har arbejdet sammen med Marvel. Han dukker blandt andet op i Guardians of the Galaxy-filmene (instruktøren James Gunn er stor fan). Men hans optræden i MTVs kortlivede CGI Spider-Man-serie, hvor han lagde stemme til Curt Connors, der er bedre kendt som The Lizzard, er mindre velkendt. Ja, man kan sagtens høre, det er Zombie her, men Marvel havde nok heller ikke nogen interesse i, at han skulle begynde at scatte om vampyrfisse og mord.

Alle lægger stemme til Metalocalypse

Eftersom Adult Swims Metalocalypse er den første tegnefilm, der er dedikeret til metal – den handler om et metalband, der er så rige og succesfulde, at de kan gøre lige, som det passer dem – er det ikke overraskende, at et hav af metalmusikere har lagt stemme til karakterer. James Hetfield og Kirk Hammett fra Metallica har lagt stemmer til serien. Ihsahn og Samoth fra Emperor. Devin Townsends og Gene Hoglan fra Strapping Young Lad. Jeff Loomis og Warrel Dane fra Nevermore. Michael Amott fra Arch Enemy. Silenoz og ICS Vortex fra Dimmu Borgir. George “Corpsegrinder” Fisher fra Cannibal Corpse, og King Diamond som djævelen. Vi har sikkert glemt en masse navne, men fuck det, du forstår nok omfanget.

Scott Ian fra Anthrax får en pæl gennem skallen i The Walking Dead

Vi har allerede nævnt Anthrax en gang på den her liste, men hey, de der New Yorker-drenge elsker bare at optræde på den lille skærm. Det her klip er også ret metal i sig selv. Ikke alene byder det på Scott Ian fra Anthrax, det viser ham også som en zombie, der bliver spiddet, hvilket vil sige, at han er død to gange. Mere kan et metalhoved ikke bede om.

Marilyn Manson sluger igler på Salem





Når han ikke har travlt med at fyre dårlige jokes af og være “den sidste rigtige rockstjerne”, så har Marilyn Manson det fint med at spille roller på tv, som kun et nørdet metalhoved fra Ohio uden skyggen af en hage kan klare. I Salem, som er en sæbeopera baseret på hekseforfølgelserne i byen i det 17. århundrede, spiller Manson en barber, der også giver den som kirurg, hvilket var en helt legitim karriere-kombi back in the day. Det kommer ikke som en overraskelse, at temamelodien til serien også er en Manson-sang.

Danzig giver gode råd i Portlandia





To af de mest populære figurer i Portlandia-universet er de popkulturkritiske gother, som tit laver ting, der slet ikke er goth, men på en meget gothet måde (sjovt!). Heldigvis dukker Glenn Danzig op i form af en europæisk turist med en forfærdelig accent, der lærer Fred Armisen at have det godt med strandlivet… og sig selv.

The Devil Goes Up to Toronto i Kids In The Hall

Vi ved alle sammen, at Satan har en dårlig vane med at udfordre folk til musikkonkurrencer, som han altid ender med at tabe. Men det var et i særdeleshed svigende nederlag, Mørkets Fyrste led, da han spillede mod Bobby i Bobbys forældres kælder. Det her er det sjoveste, som Tenacious D nogensinde har plagieret.