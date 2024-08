En kvinde snød en masse Tinder-fyre til at dukke op til en kæmpe gruppedate

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Udover at det er et deprimerende helvede, så er Tinder også fuld af løgnere og svindlere – fra rige mænd, der betaler andre for at flirte for dem, til fyre, der løber fra regningen på restauranten om og om igen. Det er en underlig kombination af anonymitet, naivt håb og desperation, der driver appens succes og samtidigt gør den til en oplagt jagtmark for svindlere – noget en ung kvinde fra New York over weekenden udnyttede på det groveste, da hun fuldførte datinghistoriens pendant til Ocean’s 11.

Ifølge New York Magazine plantede Natasha Aponte det første frø – eller rettere dusin frø – til planen for cirka en måned siden, efter hun matchede med en masse fyre på Tinder og præsenterede dem for samme salgstale. Som et af ”ofrene” siden har berettet, så lød Natasha Apontes besked noget i stil med:

I text her n we make small talk abt work for a bit then she goes, "actually, I have this huge presentation Im workin on for my job, would you be offended if I got back to you in like a week or two when Ive got more free time? Youre cute and I want to meet you Im just too busy rn" — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Herefter forsvandt hun i et par uger, dukkede så op igen og spurgte samtlige fyre, hun havde matchet med, om de havde lyst til at mødes på Union Square i New York til en drink og lidt musik – under forudsætning af, at det var kun var dem. Da fyrene dukkede op ved 18-tiden søndag, befandt de sig pludselig i et hav af andre mænd, som Natasha Aponte havde matchet med på Tinder. Det vidste de bare ikke endnu.

I make my way to Union Square. Eat a hot dog and look over by this open lot by 17th Ave and there is a stage and a DJ and about 100 ppl and cameras and shit and I think well this is some random ass Manhattan shit. — míš (@bvdhai) August 19, 2018

På billederne fra søndagens kæmpe gruppedate kan man se massevis af fyre, der står og ser akavede ud, mens en dj optræder på scenen. Efter 35 minutter dukker Aponte op på scenen og forklarer selv sine mange kavalerer, hvad der foregår:

Eventually I see a girl moving towards backstage with two enormous bodyguards in sunglasses and realise it's her and I'm thinking WHAT THINE FUCKETH IS GOING ON — míš (@bvdhai) August 19, 2018

Then she says I've invited you all here for a chance to go on a date with me and proceeds to give a hunger games speech about what its gonna take to date her — míš (@bvdhai) August 19, 2018

ALL THE DUDES THERE SHE FOUND ON TINDER AND TEXTED THEM THE SAME SHIT — míš (@bvdhai) August 19, 2018

”Har du det, der skal til for at konkurrere mod alle de andre om en date med mig?” råbte Aponte udover forsamlingen, som råbte ”bullshit” og ”luk nu røven” tilbage. Det var dog de fleste af gutterne, som blev hængende, hvor de blev præsenteret for en lang række af kvaliteter, som ville udelukke dem fra en date med hende. Mens to ”dommere” gik gennem flokken, annoncerede Aponte, at hun ikke ville date ”en turist eller en fyr, som bor i udlandet”, personer ”ved navn Jimmy”, personer, ”der bare vil hooke op” eller er under ”180 centimeter”. Nåh, ja, og ingen ”ølmaver, lange skæg, skaldede isser eller khakibukser”.

Da hun havde skåret gruppen ned til en håndfuld mænd, beordrede hun de tilbageværende til at løbe og tage armbøjninger på stedet, hvorefter hun linede dem op og swipede til højre og venstre IRL, fortæller en af mændene til New York Magazine. Og her gik du og troede, at romantik hørte fortiden til!

Det er uklart, hvorvidt en vinder blev kåret i søndags, eller om Aponte rent faktisk indvilgede i at gå på date med vedkommende. Ifølge New York Magazine var der noget lorent ved det hele: Aponte har siden masse-daten gjort sin Instagram-profil privat og er forsvundet fra andre sociale medier. Da man forsøgte at få en kommentar, blev magasinet henvist til Rob Bliss Creative, som står bag virale videokampagner.

