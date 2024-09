Mød manden, der solgte pølsevand for 200 kroner flasken

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

I en popsmart by fyldt med yoga-studier og koldpresset juice kan man undre sig over, at ingen har forsøgt at sælge pølsevand før.

Men det er sket nu. Havde det ikke været for den kogte pølse, der udgjorde en god del af flaskens indhold, havde den lignet helt almindelig kildevand. Men med beskrivelser som “Ufiltreret” og “Keto-foreneligt” blev hotdogpølse-vandet solgt for 37,00 dollars (omkring 200 danske kroner) til en begivenhed i Vancouver sidste weekend. Det fortæller adskillige medier. Hvis man kigger på de billeder, der ligger på sociale medier, ligner det, at vandet bliver solgt i genbrugte Voss-flasker.

Manden bag Hot Dog Water, Douglas Bevans, er ifølge The Canadian Press performancekunstner og tourguide, og hans budskab er enkelt:

“Vi hjælper mennesker ved at give dem bedre muligheder for at træffe kvalificerede beslutninger som forbrugere. Det er budskabet,” fortæller han.

“Reklamematerialet,” der blev uddelt ved Bevans stand under festivalen i midten af byen bestod af formodede citater fra tilfredse kunder samt en lang beskrivelse af produktet fyldt med buzzwords. Under punktet “historie” stod: “I al sin absurditet håber Hot Dog Water at anspore til kritisk tænkning i vores forhold til reklamer og den fremtrædende rolle, de kan spille i vores ageren som forbrugere.”

Han påstår, at han solgte omkring 60 liter. Men vi tror ikke på, at nogen har drukket det pis, før vi ser beviser.