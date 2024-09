Los Angeles’ ypperligste madskribent taler ud om Dr. Dre og tacos

Jonathan Gold er en legende i Los Angeles. Han ved alt om mad, og han er den eneste madkritikker, der har vundet en Pulitzerpris for gastronomisk journalistik.

Han har i årtier kørt rundt i LA og omegn i sin smadrede pick-up med tårnhøj kammermusik på anlægget og nedskrevet byens kulinariske undergrundshistorie – fra food trucks og små knejper til spisesteder i slum-indkøbscentre. Alle disse måltider, som ingen kritikere før ham gad at anmelde, er blevet en målestok for madkulturen i byen.

I det nyeste afsnit af vores serie MUNCHIES: The Podcast tager vi til Marisco’s Jalisco Taco Truck i det østlige LA for at mødes med Gold. Vores plan er at æde tacos og høre Golds tanker om madkulturen i Englenes By. Han betragter ejeren af Marisco’s, Raul Ortega, som en “rockstjerne” blandt taco-kokke. Folk kommer kørende langvejs fra for at få fingrene i Ortegas krydrede rejecocktail, aguachile, hans blæksprutte-ceviche, og især hans tacos dorados de camarones – knasende rejetacos – som er noget af det mest fantastiske, man kan proppe i munden.

Men først en indrømmelse: Gold har allerede hjulpet MUNCHIES ved at sætte os i forbindelse med én af vores fremmeste skribenter, Javier Cabral. Cabral voksede op i det østlige LA og var én af Golds hengivne fans. Påvirket af Gold droppede Cabral at spise fast food og kastede sig i stedet over de lokale specialiteter i nabolaget – for eksempel birria (gedestuvning) – som han aldrig havde smagt før. Denne podcast ville ikke være komplet uden Javiers deltagelse, så han giver også sit besyv med, når diskussionen falder på fremtiden for Los Angeles’ kulinariske scene.

Vi optog interviewet tilbage i februar, lige før City of Gold blev udgivet; den dokumentar, der fortæller om Golds arbejde som madanmelder. Hvis du ikke har set den endnu, så kan du godt komme i gang. Med knasende, friterede rejetacos i munden fortæller Gold i vores podcast om byens skiftende madkultur, hvordan teknologi har forandret vores forhold til mad, og hvorfor han kender Dr. Dre så godt. Så tryk på play, abonner på iTunes hvis du er nede med det, og bed dine venner gøre det samme.

