En malaysisk kyllingeret i Masterchef førte til raceladet kontrovers

Vi er kede af at sige det, men nu har hvide mennesker igen lavet rav i den. En malaysiskfødt deltager i den britiske udgave af Masterchef blev elimineret fra dette års udgave af kokkekonkurrencen på BBC, efter at de to hvide dommere i konkurrencen besluttede, at hendes kylling rendang ikke var lavet rigtigt.

Som avisen Evening Standard skriver, lavede deltageren Zaleha Kadir Olpin den traditionelle malaysiske ret i en episode af den britiske udgave af Masterchef og serverede den sammen med nasi lemak, som består af ris dampet i kokosmælk. Selvom Olpin er født i Malaysia og brugte sin mors opskrift, var det ikke godt nok til dommerne John Torode og Gregg Wallace.

I afsnittet, som blev vist for to uger siden, kritiserede Torode og Wallace teksturen på Olpins kylling. “Jeg kan godt lide smagen i din rendang, det har en slags kokossødme,” sagde Wallace. “Men skindet på din kylling er ikke sprødt, det kan ikke spises, og alt sovsen på skindet kan jeg heller ikke spise.”

Torode var enig med Wallace og sagde: “Jeg synes din kylling rendang ved siden af er en fejl. Den har ikke fået tid nok til at blive dejlig og blød og falde fra hinanden.”

På grund af denne evaluering blev Olpin sendt hjem fra konkurrencen. Olpin skrev på Instagram i sidste uge, at hun var “knust over at være elimineret fra #masterchefuk, men jeg står ved min traditionelle måde at lave nasi lemak på”, og at “der ikke var noget i verden”, der kunne ændre det.

Zaleha Kadir Olpins malaysiske ret med kylling rendang. Billede via BBC.

Mange malajer har kritisteret dommerens syn på Olpins ret. En person på Twitter skrev: “Jeg har aldrig i mit liv spist en kylling rendang, som er sprød, og hvor sovsen ikke klistrede til skindet. Enten har dommerne i Masterchef UK fået den forkerte rendang i Storbritannien, eller også er de bare ignorante omkring, hvordan man laver visse retter.”

Et andet sted på Twitter lød det: “Kun hvide mennesker er frække nok til at fortælle dig, at det ikke er den rigtige måde at lave en ret på, selvom den er lavet på den måde gennem årtier, og en hel kultur spiser den således.”

En talsperson fra Masterchef svarede på en henvendelse fra MUNCHIES og sagde, “at Gregg [Wallace] ikke på noget tidspunkt nævnte, at retten skulle have sprødt skind.” Talspersonen fortsatte: “Gregg antydede ikke, at retten traditionelt set skulle have sprødt skind. Han sagde bare, at han ikke kunne smage smagsnuancerne på den måde, som retten var blevet serveret.”

