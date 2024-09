En mand åd et stort stykke råt kød for at provokere under en vegansk festival

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Der findes godt nok veganere, der har et dårligt ry for deres “moralsk overlegne” forhold til mad, men de er generelt en fredelig flok mennesker, som bare gerne vil have lov til at spise deres quinoa i fred. Men alligevel kan folk ikke lade være med at terrorisere dem — om det så sker ved at svine dem til på nettet, slagte dyr foran næsen af dem eller bare drille dem. Og sidste weekend var der så en antivegansk aktivist, der besluttede sig for at tage kampen op på veganernes hjemmebane og æde et stort stykke råd kød midt under en vegansk festival i Holland.

Videos by VICE

Med lang hestehale og iført en undertrøje med ordene “GO VEGAN AND DIE” begyndte fyren pludselig at gnave løs på et stort stykke af noget, der lignede oksekød, og som, de besøgende fortalte, “bogstaveligt talt dryppede” af blod. Det skriver the Independent.

https://youtu.be/unnzbghJB28

Ifølge en talsmand for festivalen begyndte manden sin bizarre kødpositive protest midt under et arrangement for børn – så kan snotungerne med deres fuldt udviklede holdninger til industrielt landbrug åbenbart lære det. Der gik ikke længe, før nogle af deltagerne klagede til politiet, og manden endte med at blive afhørt, mens han gumlede videre på kødlunsen.

“Det har ødelagt vores helbred,” siger manden på et tidspunkt, da han bliver udspurgt om sin protest. “Jeg var veganer, og jeg døde næsten. De gør os alle sammen syge.”

Politiet kunne ikke rigtig smide manden ud, for det er ikke ulovligt at skovle råt kød ind i munden – men efter at have trollet festivalen i en times tid, endte han med at gå igen uden at lave problemer. Og på en eller anden måde havde han inden da formået at æde størstedelen kødklumpen uden at knække sig.

“Selv om det selvfølgelig ikke er forbudt at spise råt kød, var det et ret chokerende syn, fordi der var en pøl af blod og fedt,” sagde en talsperson for festivalen til the Independent. “Desuden var der ret mange ældre mennesker og børn.”