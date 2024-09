En mand, der parkerer dyre biler, fortæller hvad der sker med bilen i dit fravær

Måske skal du overveje det en ekstra gang inden du overdrager nøglerne? Foto via Flickr-brugeren Morrie’s Luxury Auto

Hvis du er velhavende nok (lol) til at besøge de steder, hvor du giver folk 100 kroner for at parkere din bil for dig, spekulerer du måske af og til over, hvordan de her 20-årige gutter i billige, løstsiddende jakkesæt behandler din slæde. Eller, hvis du er ligesom mig, har du sikkert overvejet, hvad der svarer til at spytte i en sandwich, hvis man arbejder med at parkere biler for de rige.

Det viser sig, at dit værste mareridt (eller største håb, alt efter hvilken side du kæmper på i klassekampen) kan være virkelighed. For at få en idé om hvad drengene, der parkerer biler, kan finde på, talte vi med Taylor, der tidligere har levet af netop det, på fancy restauranter, kunstudstillinger og til et par enkelte private fester.

VICE: Hvor længe har du arbejdet med at parkere biler?

Taylor: Jeg gjorde det i lidt over et år. For det meste på dyre restauranter og nogle gange private events eller hoteller. Jeg plejede også at gøre det for AGO [Art Gallery of Ontario] og ROM [Royal Ontario Museum], [men] for det meste til rige menneskers privatfester.

Så den service bliver også udbudt til privatfester?

Ja, ja, julefrokoster og den slags, så gæsterne ikke skal bekymre sig om noget så besværligt som at parkere sin egen fucking bil.

Hvorfor begyndte du på det arbejde?

Jeg kunne virkelig godt lide biler, og det virkede som et deltidsjob, der gav lidt mere end mindsteløn. Man kan tjene ret godt. Nogle gange fik jeg 350 kroner i fast betaling, andre gange var det ca. 80 kroner i timen.

Er det den slags mennesker, der har det job? Folk, der elsker biler?

De fleste var brune fyre.

[griner] (Jeg er brun.)

Hver eneste person, der begynder på det arbejde, gør det, fordi de interesserer sig for biler, og fordi de har tænkt, at det var en god måde til både at tjene penge og være i nærheden af biler.

Der er også mange i parkeringsbranchen, der går op i biler, så de møder op i deres fesne Honda Civic, som de har forsøgt at tune og sat klistermærker på. De tager dem endda nogle gange med til eventet, med åben kølerhjelm, så de rigtigt kan blære sig, mens de arbejder.

Det lyder virkelig pinligt.

Det er det. Deres biler er som oftest lort.

Hvilke slags biler fik du normalt lov til at køre?

Maybach, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, hele pibetøjet.

Okay, fortæl mig om nogle af de sindssyge ting, I gjorde. Hvordan begyndte du at komme i problemer?

Altså, lige så snart de begyndte at råbe, at jeg skulle være “hurtigere, hurtigere!” tænkte jeg, fair nok, men hvis I vil have, jeg skal rubbe neglene, bliver jeg nødt til at køre bilerne hårdere og være mindre forsigtig. Det betød, at vi kørte for hurtigt på offentlige veje og kørte for hurtigt i garagerne.

Klart. Hvad med de ting, I gjorde for sjov?

Hvis vi ikke havde så travlt, og det var en nice bil, tog jeg tit den længste vej hen til parkeringspladsen. Eller måske accelererede man fra 0-100 i en gyde med modkørende trafik. For mig var det mest bare at køre rigtig, rigtig hurtigt. Jeg gjorde aldrig noget åndssvagt som at brænde dækkene af. Eller vent – det er faktisk løgn.

Hvad med dem, du arbejdede sammen med, gjorde de vilde ting?

Jeg arbejdede for et firma, hvor folk tit forsvandt med biler ,som ikke var deres. Man kørte bag dem, og de burde dreje til højre, ind i parkeringsgaragen, men i stedet drejede de til venstre og forsvandt i 20 minutter.

Så de kunne lave hvad som helst eller hvad?

Næh, de skred bare. Jeg kan også huske engang, en fyr havde fået fingrene i en Audi R8, så altså en ret dyr bil. Parkeringspladsen lå på et tag. Ejeren af bilen opdagede, at han havde glemt noget i den, så han kom op til parkeringspladsen for at hente det. Da han kom op ovenpå, var min kollega i gang med at fræse dæk af i hans bil, på et tag. Han morede sig kongeligt.

Fuck. Hvad skete der?

Han blev fyret, men skaden var jo sket.

Hvad sker der, når nogen fucker op, og bilerne bliver beskadiget?

[griner] Firmaet betaler bare for det, sådan er det. Hvis det bare var en svipser, og man ikke gjorde noget dumt med vilje, var det fint nok. Hvis man blev taget i at lave “donuts” eller håndbremsevendinger eller noget andet åndssvagt, er det din egen skyld, og så bliver man fyret.

Men i forhold til alt det lort, I lavede, der ikke blev opdaget, det går vel kun ud over en intetanende chauffør?

Ja, og normalt blev vi heller ikke snuppet. At køre virkelig hurtigt var jo ikke det eneste, vi gjorde. Jeg har set folk ryge fed i kundernes biler, jeg har set folk køre både stive og skæve. Vi stjal også helt åbenlyst fra bilerne nogle gange. Der var en enkelt fyr – en fucking idiot – der stjal en bilradio. Han blev selvfølgelig fyret, fordi han var så stor en fucking tumpe. Jeg tog bare noget tyggegummi eller nogle cigaretter fra folks biler, bare en enkelt, du ved. Eller lånte deres lighter. Den slags.

Hvordan kan folk slippe afsted med at køre fulde eller skæve?

Der er ingen, der holder øje med os! Man arbejder egentlig for sig selv. Det er bare dig og en anden fyr, der er ligesom en selv.

Har du fundet nogle mærkelige ting i folks biler?

Ikke noget vanvittigt, men jeg har fundet pot og halvtomme whiskyflasker i kopholderen. Nåh, ja og hunde og børn.

Hvordan er det at finde levende dyr eller børn?

Fucking skræmmende! Børnene siger normalt noget, men hvem fanden giver sit barn til sådan nogen som os? De aner ikke, hvem vi er. Det er sådan, børn bliver kidnappet.

Tidligere nævnte du en anden form for tyveri: At snyde kunderne?

Ja, vi sagde til dem, at de kunne opgradere til premiumpakken. Så sagde vi “du har sørme en flot bil, hvis du har lyst, kan vi parkere den forrest, så alle kan se den.” Så forklarede vi dem, at det kostede 300 kroner i stedet for 50. Og folk hoppede på den! Der er ikke noget, der hedder VIP-pakken. Hvis de sagde nej, parkerede vi den stadig det samme sted.

Hvad fik dig til at sige op?

Jeg blev bare træt af det og begyndte at lave federe ting. Jeg har et bedre job nu.

Det er ret overraskende, at folk overhovedet overlader deres biler til jer, når man hører om alt det lort, I laver.

Rige mennesker er ligeglade, mand. Det har også noget at gøre med forsikringen. Hvis jeg parkerer en Ferrari på gaden, og nogen kører ind i den, er mit firma ansvarlig. Men hvis de gør det selv, er det deres eget problem. Mange af skaderne er ikke umiddelbart synlige. De kommer af koldstart, aggressive gearskift eller hvis man kører på koblingen.

Ville du nogensinde overlade din bil til de mennesker?

Nej. Jeg kører også med manuelt gear, så det går ikke.

