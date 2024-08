En mand er blevet anholdt for bogstaveligt talt at vaske penge

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE CA



En hollandsk mand er havnet i en penibel situation, efter at politiet har fundet tæt på en halv million kolde kontanter gemt i øhh… en vaskemaskine. Han blev prompte anholdt under mistanke for at ”hvidvaske penge”.

I mandags meddelte politiet i det vestlige Amsterdam, at man under en razzia mod besættere, der overtager forladte ejendomme, gjorde et bemærkelsesværdigt fund. Under ransagningen stødte politiet nemlig på en bevæbnet mand, som opholdt sig illegalt i en bygning, og 350.000 euro (godt 2,6 millioner kroner), som han tilsyneladende havde forsøgt at skjule i en vaskemaskine.

”Politiet konfiskerede et antal mobiltelefoner, en seddeltæller og et skydevåben,” kan man læse i en oversat version af politirapporten. ”En 24-årig mand, som var tilstede på adressen, er anholdt og under mistanke for hvidvaskning af penge.”

Typisk handler hvidvaskning som bekendt om at skjule pengenes ophav, og det kan man jo så gøre på flere forskellige måder – køb af ejendomme, finansiering af firmaer, stripklubber og så videre. Det eneste, man sådan set ikke kan gøre, er at bruge en vaskemaskine.