En mand tog 10 lag tøj på, fordi han ikke havde råd til at betale for ekstra håndbagage

Det er et helvede at flyve. Når man bestiller turen, skal man være forberedt på, at man kan ende med at blive udsat for forsinkelser, høj musik, toiletkatastrofer eller rent fysisk at blive hevet ud flyet. Men af alle de frygtelige ting, man som passager kan blive udsat for, er der én, der er den mest frustrerende: Risikoen for at skulle betale ekstra for en taske, der vejer for meget.

Det kender vi alle sammen, og en passager hos British Airways ved navn Ryan Carney Williams, som er designer med alteregoet Ryan Hawaii, kender det endnu bedre. I onsdags, da han ikke havde råd til at betale gebyret, besluttede han sig for at finde en kreativ løsning. Ifølge Daily Mail tog den britiske mand ti trøjer og otte par bukser på, så hans taske var lettere, og sådan havde han tænkt sig at gå ombord. Desværre var det ikke så simpelt, for han fik ikke lov til at få et boardingpass i Keflavik lufthavn på Island.

Han tweetede hele historien i sidste uge og sagde, at han både blev arresteret og fik peberspray, da han forsøgte at komme om bord med sit tykke lag tøj. Ifølge Iceland Monitor, blev sikkerhedsvagterne tilkaldt, fordi Ryan forstyrrede de andre passagerer.



Den næste dag bookede han et fly tilbage til London med EasyJet, fortæller Daily Mail. Denne gang lykkedes det ham at få et boardingpass og gå igennem security, men da han kom frem til gaten, fortalte en af de ansatte, at han ikke kunne få lov til at komme om bord, på grund af det, der skete dagen før. Ryan Hawaii fortæller, at han var strandet på Island og ikke havde nogen penge, for hans tasker var fløjet til London uden ham.

Ifølge Monitor lykkedes det ham endelig at komme til London søndag med et Norwegian-fly. Da han forklarede situationen til repræsentanter for British Airways og EasyJet på Twitter, fik han først at vide, at flyselskaberne ikke kunne gøre noget, og at han ikke kunne få pengene tilbage for de to fly, han ikke var med, men Daily Mail fortæller, at han endte med at blive kompenseret for dem begge.

Da han blev spurgt, hvorfor Ryan Hawaii blev afvist til at starte med, udtalte en talsmand for British Airways følgende til Telegraph: “Beslutningen om at nægte ham at komme om bord var bestemt ikke baseret på race. Vi tolererer ingen form for trusler eller voldelig adfærd fra kunderne, og vi vil altid tage de passende forholdsregler.”

Ryan Williams siger selv, at han ikke bare prøvede at undgå at skulle betale gebyret, men at han gjorde det, fordi han ikke havde pengene. Lige meget hvad, der er rigtigt, er det nok ikke den bedste idé at tage alt sit tøj på, når man skal med flyet bare for at undgå de urimeligt høje bagagegebyrer, næste gang du skal ud at rejse.