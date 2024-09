En maskintekniker har skabt virkelighedens Farmville

Havde du en Tamagotchi, da du var barn? Japanerne løste det helt store problem med rigtige kæledyr — at de kan dø — ved at smide et pixeleret kæledyr i en plastiknøglering, så børn over hele verden kunne finde ud af præcis, hvor dårlige de var til at passe på noget, før virkeligheden virkelig tog fart.

Eller måske er du barn af Farmville-generationen og vågnede op midt om natten for at høste kartofler, mens du stirrede på din virtuelle nabos and, der endnu engang vadede ind over din jord. Måske fik den oplevelse dig til at tro, at du aldrig ville kunne få succes med at gro afgrøder i virkeligheden.

Hvis det er sådan, landet ligger, kan du godt tro om igen. Rory Aronson, social iværksætter fra Californien, har udviklet en teknologi, der gør det muligt for selv de mest skødesløse Tamagotchi-ejere og sporadisk vandene typer at plante og høste afgrøder i virkeligheden.

“At dyrke afgrøder er manuelt arbejde,” fortæller han mig over Skype fra San Luis Obispo i Californien. “Det kræver speciel viden, værktøjer, en masse tid og omhu. Når man har travlt, forsømmer man sin køkkenhave, og alting dør. Så ender man i supermarkedet. Det var i hvert fald sådan, det gik for mig.”

Vinterens grøntsager dyrket med hjælp fra Farmbot.

Det var det, der inspirerede Aronson til at skabe en bot, der kan tage sig alt besværet, der er forbundet med at gro sine egne afgrøder. Da han for tre år siden studerede til maskintekniker, studerede han økologisk landbrug ved siden af og satte sig for at kombinere landbrug med teknologi.

“En lokal landmand viste os sin traktor, der brugte et kamera til at se på jorden, finde planterne og fjerne ukrudtet,” fortæller han. “‘Wow’, tænkte jeg, ‘det er fantastisk,’ og så tog jeg ud for at finde noget lignende, som sådan en som mig – en wannabe mikro-landmand – kunne bruge. Det mest sofistikerede, jeg kunne finde, var en skovl.”

I stedet for at forlige sig med visne tomater eller en opslidende forpligtelse til at grave satte Aronson sig for at designe en bot, der ved hjælp af samme kamerateknologi, som landmanden brugte, kan så, vande og gøde, luge ukrudt og give besked, når en afgrøde er klar til at blive høstet.

“Jeg delte min idé med verden. Jeg publicerede et dokument på 50 sider, der beskrev hardwaren, softwaren og de data, vi skulle bruge, og hvordan det hele skulle interagere. Jeg sagde: ‘Her er min idé. Den hedder Farmbot. Hvem kunne tænke sig at hjælpe mig med at bygge den?’”

Idéen gik viralt, folk kontaktede Aronson, og sådan crowdsourcede han et lille hold, der de sidste tre år har arbejdet på at gøre Farmbot til virkelighed. Den første version, Farmbot Genesis, er nu klar, og folk vil kunne begynde at bruge den fra februar næste år.

Selvom Aronson og hans hold har bygget den basale version af Farmbot, understreger han, at alle nødvendige informationer er tilgængelige, hvis folk har lyst til at skræddersy teknologien, så den passer til lige netop deres behov.

“Den er designet til dyrkning i jord, men vi forudser, at folk vil tilpasse den, så den passer til hydroponik og akvaponi,” fortæller han. “For øjeblikket kan den kun plante frø, så man kan ikke plante kartofler eller løg med den. Og kranbanen er ikke høj nok til, at den kan bevæge sig over solsikker eller majsplanter. Selvom den første version har sine begrænsninger, har selve konceptet det ikke, så der er ikke nogen grund til, at man ikke ville kunne bygge en Farmbot, der er højere og bredere og optimeret til at dyrke majs eller kartofler.”

At lave teknologi, der er åben, og som kan deles, er vigtigt for holdet.

“Farmbot er teknologi, der kan løse problemet med fødevaresikkerhed. Det er det rigtige at dele den med verden,” forklarer Aronson. “Det handler om basale menneskelige behov som mad, vand og husly. Hvis jeg har mad, og du ikke har, eller jeg har teknologi, der tilllader mig at producere fødevarer, og du ikke har, så er det eneste moralsk rigtige at gøre at dele både maden og teknologien med dig.”

Ideen om, at Farmbot bliver delt med hele verden, henrykker Aronson. Og det samme gør mulighederne for at synkronisere Farmbot med kunstig intelligens.

“Det smukke ved at holde projektet open-source er, at vi skaber et miljø, der ikke blot deler ideer til hardware og kodning, men også deler data. Så hvis du finder på en smart måde at gro dine squash på, så kan du dele din metode, så din nabo eller en med de samme dyrkningsforhold som dig, kan gøre det samme.”

Aronson drømmer om et gigantisk bibliotek med informationer om, hvordan man dyrker de bedste grøntsager. Et bibliotek, der er tilgængelig for alle. Så du kan godt sige farvel til dine prisvindende græskar i fremtiden.

“Det ville være fantastisk,” siger han. “Det vil være så cool, når en Farmbot vinder sådan en pris på et marked, og man hiver en robot op på scenen for at tage imod hæderen.”

Farmbot hjælper dig ikke kun med at gro dine egne råvarer. Ideen er, at den kan hjælpe dig med at gro dem med succes. De dage, hvor du skulede misundeligt mod naboens køkkenhave, mens du kæmpede en sej kamp bare for at fremavle en enkelt courgette, vil være ovre. Farmbot er en måde at demokratisere produktionen af fødevarer, så alle kan være med.

“Vores vision er, at Farmbot bliver smartere over tid, så man til sidst kan sige: ‘Jeg vil have så og så mange tomater og squash.’ Og så vil den kunne sørge for resten.”

Aronson vil have folk til at bruge Farmbot, som vi bruger vaskemaskiner: Alle med have skal have en, og boligblokken, man bor I, vil have adgang til en større delehave, hvor beboerne kan høste grøntsager efter behov, lidt som med et vaskeri.

“Man trykker og drejer på et par knapper, man hælder måske lidt frø i den, og så vil Farmbot ellers sørge for resten.”

I fremtiden håber Aronson, at Farmbot vil være forbundet med en app, der sender notifikationer til telefonen om, hvornår afgrøderne er klar til at blive høstet, og informationer om, hvad der er modent. Den information kunne man så dele med vennerne eller med en opskrifts-app, der fortæller, hvad man kan tilberede med de ingredienser, der er tilgængelige.

Kronen på værket er, at tidligere Farmville-spillere vil kunne nikke genkendende til Farmbots interface.

“Vi er inspirerede af Farmville. I stedet for at gro en virtuel have for virtuelle mønter, så trækker man planter ind på et kort, der repræsenterer en virkelig have,” fortæller Aronson. “Hvis man var glad for spillet, vil man blive endnu gladere, når man kan høste en præmie, der rent faktisk er spiselig.”

Og i modsætning til de stakkels Tamagotchi’er, så vil Farmbot ikke lade din have dø, hvilket betyder, at selv de mest tankeløse, uorganiserede, alt-andet-end-grøn-fingrede typer vil kunne spise hjemmedyrket mad uden at skulle løfte en skovl. Og det er en fremtid, jeg kun kan støtte op om.

