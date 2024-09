En michelinfri madguide til København

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES i april 2014

Når Michelinguiden bliver offentliggjort, går medierne i selvsving over et fransk dækfirma, turistcheferne i provinsen får våde drømme om dollars, og gud og hver mand skal gætte stjerner. Men alt det her betyder jo egentlig ikke så meget for dig, som ikke har din faste gang på Geranium eller Noma. Ja, København lægger areal til nogle af verdens bedste restauranter, men hovedstaden kan også bryste sig af knap så finkulturelle spisesteder. Her er vores bud på nogle af byens kolesteroltalsforhøjende fastfood-perler, der er elsket af de lokale såvel som af stjernekokke.

Hotdogs. Og masser af dem. Besøger man en af Københavns tilbageværende pølsevogne, er der ingen, der vil se skævt til dig, hvis du beder om “en død indianer i kano”. Det kan godt være, at pølseslang virker som en uoverskuelig og politisk ukorrekt størrelse for de uindviede, men menuen består af ufravigelige klassiske komponenter: pølser, brød, sennep, ketchup, ristede løg, syltede agurker og remoulade.

En af de sagnomspundne destinationer er Harrys Place på Nordre Fasanvej tæt på Nørrebro station. Som en pølsevogn uden hjul er dette sted klemt ind mellem to facader, og ved første øjekast synes stedet ikke af meget. Men her kan man få et grillet bæst af en pølse, der har fået det meget danske navn Børge, og som serveres med krudt, deres hjemmelavede chiliketchup. John’s Hotdog Deli ligger mere centralt. Hver anden uge stiller John, en pølsepusher med punkmentalitet og metalskæg, sin vogn op ude foran hovedbanegården. John er lidt af en rebel, som serverer sine hotdogs med ølmarinerede pickles, miso-mayonnaise og sennep lavet med imperial stout fra Mikkeller.

Isted Grill Det er ikke kun hos pølsemanden, at du kan få remo. Isted Grill plejer at have en hel spand med det gule kræs stående klar til at tilfredsstille Istedgades alkoholramte og hungrende masser. Den lille grillbar har gennem de seneste 40 år været et af Vesterbros konstante elementer, og selvom luderne og narkomanerne er trukket op mod hovedbanen, og de omkringliggende gader er blevet indtaget af skæggede provinstyper, så langer Mr. Lee ihærdigt flæskestegssandwich, chop suey og pomfritter over disken. Også kl. 05 lørdag morgen. Den færdigstegte flæskesteg, som ligger på bordet ved siden af frituregryden, ser ikke ud af noget særligt, men efter en hurtig tur på stegepladen bliver der pustet nyt liv, saft og sprødhed i de uanselige stykker. Flæskestegen akkompagneres af syltede agurker og rødkål og placeres i en blød burgerbolle, der har den perfekte luftige konsistens, som kendetegner kun de billigste brødtyper. De mere eventyrlystne gæster kan man også prøve en “pølse i kimono”, som er den ultimative fusionsret: en pølse rullet i en form for pandekagedej, dyppet i friture og serveret – naturligvis – med remoulade.

Falafel på Staden Tjald, ladcykler og falafel. Tre af livets vigtigste bestanddele på Christiania. I begyndelsen af Pusher Street, tæt på blokke af galar og færdigrullede joints, finder man byens bedste falafel. Christiania Falafel har i de seneste 30 år solgt falafler til rimelige priser, og i dag finder man den placeret på det lille torv mellem Bob Marley-træningssæt og fritgående kamphunde. De lette og sprøde falafelkugler er pakket med urter og et snert af hvidløg og bliver friturestegt i en gammeldags wok-lignende gryde. Resten af ingredienserne er en forretningshemmelighed.

Københavns pseudo Chinatown På trods af det nylige ramen-boom er København ikke rig på autentiske asiatiske spisesteder. Lige bag ved hovedbanegården ligger der dog en gylden trio af restauranter, der tilbyder tungebedøvende sichuanmad, billig dim sum og hjemmelavede nudler. Noodle House er indrettet på samme måde som pedellens kontor fra din gamle folkeskole. Der er solblegede fotografier af retterne og kinesiske nipsgenstande hænger lidt tilfældigt ned fra loftet. Det giver derfor sig selv, at maden er fremragende. Den omfattende menu inkluderer kallun, griseører og risgrød, og snyd ikke dig selv for hjemmelavede nudler eller dumplings serveret i en dampende varm suppe.

Shawarmabæltet Whiskeybæltet nord for København er spækket med B&O-anlæg, designerhytter, køkken-iPads og vældigt fine mennesker. Men ‘shawarmabæltet’ på Nørrebro er spækket med noget meget bedre: den største koncentration af kebabsteder nord for Berlin. Nogle af de lokale er gladest for det hjemmelavede brød på Dürüm Bar, mens andre sværger til Kebabistan’s lammeshawarma. Kebabistans navnebror på Istedgade er også et trækplaster for dedikerede lokale, celebre madører som Action Bronson og, ja, en lang række Michelinstjernede kokke.