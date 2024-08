En moderne surrealistisk maler fortsætter, hvor Dalí slap

Denne artikel er oprindeligt udgivet af The Creators Project Tyskland.

Rob Gonsalves er en 55-årig canadier med portugisiske rødder, som maler scener, der foregår i tomrummet mellem hverdagen og hallucinationen. Hans billeder er dobbelte fremstillinger af virkeligheden – og hans kunst opstår i mødet mellem fantasi og håndgribelighed.

Allerede som 12-årig havde Gonsalves sans for perspektivtegning og begyndte snart at få sine surrealistiske forestillinger ned på papir. I en kort periode arbejde han også med arkitektur, men efter hans værker fik stor ros ved Toronto Outdoor Art Exhibition i 1990, besluttede han sig for udelukkende at bruge sine evner på at male. Han arbejder i samme hallucinatoriske afkroge af kunsten som de store mestre Salvador Dalí og Renê Margritte, og hans sammensmeltning af virkelighed og mystik er magisk realisme, når det er bedst.

Se nogle af Rob Gonsalves værker herunder:

Autumn Cycling

The Space Between Words

Aspiring Acrobats

The Arboreal Office